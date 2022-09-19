إنجازات مبادرة «صحة الأم والجنين» في سوهاج.. فحص أكثر من 29 ألف سيدة

تعمل الدولة المصرية على خدمة المواطنين في شتى نواحي الحياة، من بنية تحتية، وإقامة ومصانع وإنشاء مساكن وتوفير التعليم والصحة خاصة بعد المبادرة الرئاسية، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، «حياة كريمة» التي تعمل على خدمة البشر وتطوير الحجر، ومن بينها مبادرة «صحة المرأة وصحة الأم والجنين»، وتأتي مبادرة صحة «الأم والجنين» لدعم المرأة والعمل على تقديم الرعاية الصحية للجنين والأم، وتقديم الرعاية المتكاملة، بينما تعمل مبادرة «صحة المرأة» على الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات.

اهتمام من القيادة السياسية

وقال الدكتور سامي النجار وكيل وزارة صحة سوهاج: إن محافظات الصعيد ومن بينها محافظة سوهاج لاقت جانبا كبيرا من الاهتمام من القيادة السياسية، إذ أن هناك مبادرات رئاسية هامة منها ما نُفذ، ومنها جار التنفيذ، وذلك لخدمة المراكز والقرى بالمحافظة، ومن بينها مبادرتا «صحة المرأة وصحة الأم والجنين».

المبادرات الرئاسية شكلت نقطة مضيئة فارقة داخل المجتمع السوهاجي

وأضاف «النجار»: أن المبادرات الرئاسية شكلت نقطة مضيئة فارقة داخل المجتمع السوهاجي، حيث جاءت مبادرتي «صحة الأم والجنين» ومبادرة «صحة المرأة»، حيث جاءت مبادرة «صحة الأم والجنين» لتقديم الرعاية الصحية والكشف وعمل تحاليل أولية للجنين والأم، وتقديم كافة الرعاية المتكاملة والمنتظمة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لأكثر من شهر.

فحص أكثر من 29 ألف سيدة

وأشار «النجار»، إلى أنه جرى فحص ما يقرب من 30 ألف سيدة في المبادرتين خلال شهر يوليو الماضي.