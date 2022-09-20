«صحة سوهاج»: غلق وتشميع 14 منشأة طبية غير مرخصة في جرجا

نفذت مديرية الصحة بسوهاج، على مدار يومين، قرارات غلق 14 منشأة طبية غير مرخصة، في نطاق مركز جرجا بمحافظة سوهاج، وذلك بتوجيهات من الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتورة كريمة حامد، وكيل المديرية، وإشراف الدكتور محمد محسن عساف، مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور عماد فرجاني، مدير الإدارة الصحية بجرجا، وفريق ضم كلا من الدكتور الهيثم محمد الملثم، والدكتور هبة محمد عبدالهادي، ومحمد عبدالغني السيد.

صحة المواطنين أولا

ومن جانبه، أكد الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن صحة المواطن أولوية أولى له، ولن يتم التهاون مع المتلاعبين بها، مشددا على المرور الدائم على جميع المنشآت والتأكد من الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية واشتراطات مكافحة العدوى.

فيما قالت الدكتورة كريمة حامد، وكيل مديرية صحة سوهاج، إنه تم التنبيه على أصحاب تلك المنشآت الطبية بضرورة الترخيص وتقنين أوضاعهم.

تحسين مستوى الخدمات الطبية

وتأتي هذه الإغلاقات ضمن الإجراءات التي تتخذها مديرية صحة بسوهاج للحفاظ على صحة المواطنين وتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم.