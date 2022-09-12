«صحة سوهاج» تعلن عن حاجتها لمدير مستشفى.. المهام والأوراق المطلوبة

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، عبر بوابة الوظائف الحكومية، حاجتها لمدير عام لمستشفى جرجا العام، على أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس الطب والجراحة.

مهام الوظيفة

وذكرت مديرية صحة سوهاج، أن مهام شغل الوظيفة بالمستشفى تتمثل في توجيه وتخطيط وتنسيق العمل بين الأقسام الفنية، وكذلك الأقسام المعاونة.

وأوضح بيان المديرية، أن المهارات الأساسية المطلوبة لشغل الوظيفة تتمثل في:

- المهارات الأساسية.. المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- المهارات الفنية.. قدرة كبيرة علي القيادة والتوجيه، ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها في مجال العمل، واجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة.

سنوات الخبرة

واشترطت المديرية في المتقدم لشغل وظيفة مدير مستشفى جرجا قضاء مدة بينية مدتها سنتين على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى، وفقاً لبطاقة وصف الوظيفة المعتمدة وما يعادل ذلك من قضاء مدة مقدارها سنة على الأقل بالمستوى الوظيفي الأول «أ»، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، ووفقاً لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف.

المستندات المطلوبة

وأوضحت مديرية الصحة بسوهاج، أن المستندات المطلوبة تتمثل في تقديم طلب التقدم لشغل الوظيفة على أن يكون موجها إلى محافظ سوهاج، وذلك على النموذج رقم (1) طرف الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بديوان عام محافظة سوهاج، وتُسلم باليد، وذلك اعتباراً من الساعة الواحدة ظهراً حتى الساعة الثالثة عصراً، خلال الفترة من 12 سبتمبر الجاري حتى 12 أكتوبر المقبل.

ويرفق بالطلب 7 ملفات، إحداها معتمد ومختوم ختم حي، والباقي صور منها، وكل ملف يتضمن ما يلي:

1. صورة شخصية 4/6.

2. صورة من بطاقة الرقم القومي

3. بيانا بالحالة الوظيفية علي النموذج الخاص والموجود طرف الامانة الفنية، على أن يتم اعتماده من جهة عمل المتقدم متضمنا كل البيانات الوظيفية، خاصة آخر ثلاث سنوات لكل من مراتب ودرجات تقويم الأداء، وكذا الجزاءات عن ذات الفترة.

4. شهادة قانونية بالموقف من التحقيقات، أو الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو الوقف عن العمل.

5. مقترح المتقدم التطويري للوحدة أو أحد أنشطتها لتحسين أداء الوحدة، وتطوير أنظمة العمل، وتبسيط إجراءاته في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة، وذلك وفقاً لنموذج مقترح التطوير المرافق بقرار وزير التخطيط والمتابعة رقم 95 لسنة 2017 ورقياً وعلي أسطوانة مدمجة CD.

6. المستندات الدالة على الدورات التدريبية التي حصل عليها المتقدم خلال حياته الوظيفية.

7. المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وانجازات المتقدم السابقة.

8. المستندات الدالة على قدرات المتقدم العلمية من مؤهلات اعلي وإجادة لغات أجنبية والحاسب الآلي والاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث.

وتضمنت شروط القبول اجتياز الاختبارات المقررة، واستيفاء شروط شغل الوظيفة طبقاً لبطاقة الوصف المعتمدة الموجودة طرف الأمانة الفنية والمديرية صاحبة الإعلان، ومديرية التنظيم والإدارة، فضلا عن توافر شروط التعيين الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف.

ومن شروط شغل الوظيفة حضور المقابلة الشخصية في الموعد المحدد، وفي حال الغياب بدون عذر مقبول يعتبر الطلب كأن لم يكن.

وأوضحت المديرية في بيانها، ضرورة أن يكون للمتقدم بريد إلكتروني يتم تدوينه بالطلب المقدم منه، على أن يقوم فور قبول طلبه بإرسال كل البيانات من خلاله إلى البريد الإلكتروني الخاص بالأمانة الفنية s.l.jobs.sohag@gmail.com، مع مراعاة أن يكون كل ملف من الملفات المذكورة منسق ومرتب وسهل الاطلاع عليه.