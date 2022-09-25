«تعليم النواب» تشيد بتوجيه الرئيس بتطوير التصحيح الإلكتروني: يحقق العدالة

توجيهات عديدة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن استكمال مراحل تطوير نظام التعليم الأساسي، كنهج استراتيجي للدولة لبناء الإنسان، مع الاهتمام بتحسين آليات التنفيذ، من أجل الوصول إلى هدف اكتساب المعرفة والمهارات للطلاب، لنشر قيم التعليم الجديدة لدى المجتمع، وتتخطى الموروث القديم المختزل لدور التعليم في الحصول على شهادة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالحوار المجتمعي، وكذلك منصات الاستبيان في مجال تطوير التعليم، فضلا عن التركيز على اكتشاف ورعاية النابغين والموهوبين، اعتبارا بأنهم ذخيرة الوطن، وقاطرة تقدمه، وذلك في اجتماعه اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحسب ما قاله المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.

«تعليم البرلمان» تشيد بتوجيهات الرئيس السيسي

أشاد النائب طارق الطويل، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بتطوير منظومة التصحيح الإلكتروني.

وأكد «الطويل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدولة حريصة على تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، سواء على مستوى البنية التحتية، أو إعداد المعلمين والمناهج، مؤكدًا أن العمل على تطوير منظومة التصحيح الإلكتروني ستجنب الأخطاء البشرية التي قد تحدث في أثناء التصحيح، وستسهم في تحقيق العدالة الطلابية.

وشدد «الطويل»، على أهمية الاهتمام بتحسين أوضاع المعلمين، وتوفير جميع السبل لأداء المعلم لواجباته، مشيرًا إلى أن المعلم هو النواة الحقيقية التي يبنى عليها نظام التعليم المتطور.

كما وجه الرئيس، بالاهتمام بقطاع المعلمين، على اعتبارهم الشريان الأساسي للعملية التعليمية، فضلا عن انتقاء 1000 معلم ومعلمة من المتميزين في التدريس، لتأهيلهم على أعلى مستوى ليكونوا ضمن طليعة الجيل المستقبلي لمديري المدارس من شباب المعلمين، مع عدم اقتصار عملية التصحيح الإلكتروني بالثانوية العامة على مقر مركزي واحد على النحو القائم، ليتم التوسع فى إنشاء مراكز فرعية للتسهيل على المواطنين فى المحافظات على مستوى الجمهورية.