عاجل.. مصر ترسل مساعدات إلى الصومال بتوجيهات من الرئيس السيسي

أقلعت طائرتا نقل عسكريتين محملتين بكمية من المساعدات المقدمة إلى جمهورية الصومال الشقيقة، للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء في دولة الصومال.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار استمرار الدعم والتضامن المصري في مختلف المحن والأزمات مع الأشقاء داخل القارة الأفريقية.

كما دفعت القوات المسلحة بطاقمين طبيين على متن الطائرتين لتنفيذ إجراءات الإخلاء الطبي لعدد من مصابي الجيش الصومالي، إثر إصابتهم خلال العمليات الإرهابية بالصومال لتلقي العلاج بمستشفيات القوات المسلحة.

ورفعت إدارة الخدمات الطبية على الفور، حالة الاستعداد بمستشفيات القوات المسلحة التي جرى نقل المصابين إليها، من خلال عدد من عربات الإسعاف المجهزة طبياً وتقديم أوجه الرعاية الطبية لهم.

يأتي ذلك تأكيدا على متانة الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر والصومال، وانطلاقا من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الأفريقية في مختلف الظروف وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم.