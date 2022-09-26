سمكة الشراع النادرة تجذب السائحين في الغردقة.. طولها يصل لـ 30 مترا

شهدت حلقة أسماك الغردقة ظهور أطول سمكة في البحر وهي سمكة الشراع والتي يصل أطول سمكة من نوعها إلى 30 مترا وتصل سرعتها إلى 109 كم/ساعة وهي تتجاوز سرعة السيارة، حيث جذبت سمكة الشراع المواطنين من المصريين والسائحين الأجانب إلى حلقة أسماك الغردقة لمشاهدتها والتقاط الصور التذكارية معها.

سمكة الشراع طولها يصل لـ30 مترا

يقول أبو علي حمود من صيادي وبائعي السمك بالغردقة إن سمكة الشراع تعتبر من النوادر ومعروفة بـ«خيل البحر»، لافتا في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن طولها يصل إلى 30 مترا في الأحجام الكبيرة وتعتبر سمكة الشراع من أسرع الأسماك سباحة حيث تصل سرعتها إلى 109 كم/ساعة، حيث تمتلك زعنفة ظهرية ضخمة تساعدها على السباحة بشكل انسيابي.

لونها يجذب السائحين

ويضيف أبو حمود، أن لون السمكة يجذب السائحين ولونها غالباً يتكون من الرمادي أو الأزرق، وتسمى أبو شراع أو سمكة الشراع حيث في جانبها زعنفة كبيرة تشبه الشراع وسمكة الشراع من الأسماك المهددة بالانقراض وهذا ما يجعلها مميزة عن غيرها من أسماك البحر الأحمر وتتميز بالقوة والقدرة العالية على التحمل.

تباع فيليه بالكيلو

ويوضح باسم حمود نائب رئيس جميعة الصيادين بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ «الوطن»، أن سمكة الشراع تباع فيليه بالكيلو ويصل حجمها في بعض الأحيان إلى 70 كجم، مؤكدا أن سمكة الشراع واحدة من ضمن السمك الغالي جدا بين الصيادين، مشيرا إلى أن حلقة أسماك الغردقة تضم حوالي 40 نوعا من أسماك البحر الأحمر ويتم عرضها يوميا وتتَرواح الأسعار بين ثلاثين إلى مائتي جنيه للكيلو.