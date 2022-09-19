ظهور القرش الحوتي «بهلول» بشواطئ الغردقة.. «السياح لعبوا معاه»

رصد عدد من السائحين ظهور القرش الحوتي المسالم قبالة سواحل مدينة الغردقة، وذلك أثناء رحلة بحرية على متن لنش سياحي، وحرصوا على السباحة معه والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهور القرش «بهلول»

وقال حسن الطيب، مؤسس جمعية الإنقاذ البحري بالغردقة، إن ظهور القرش الحوتي المُلقب بـ«القرش بهلول» بشواطئ جنوب مدينة الغردقة أسعد السائحين، باعتباره أحد الكائنات البحرية النادرة الظهور.

وذكر لـ«الوطن» أن القرش الحوتي يخرج ويقيم في المناطق البحرية الآمنة، حيث إنه أحد القروش الهادئة المسالمة رغم ضخامة حجمه، ومن ثم فإن ظهوره يدل على سلامة البيئة البحرية في مصر.

تنشيط السياحة في الغردقة

وأضاف أن السياح على شواطئ الغردقة الذين شاهدوا القرش انتابتهم حالة من السعادة لأنه حدث نادر، وعادة ما تُظهره الصحف والمواقع الأجنبية، ما يسهم في الترويج السياحي في مدينة الغردقة.