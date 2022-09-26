عصام هلال: أدعو المفرج عنهم باستغلال فرصة الدمج والتفاعل مع المجتمع

ثمن عصام هلال عفيفي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، فكرة دمج المفرج عنهم بقرارات عفو رئاسية للمجتمع من جديد قائلا إنها فكرة جيدة للغاية وتؤكد أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على رعاية أبنائها وعدم الإضرار بحياتهم المعيشية.

وأشار هلال عفيفي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أنه يجب تهيئة مناخ اجتماعي آمن للمفرج عنهم وذلك من خلال إعادة المفصولين من وظائفهم إلى عملهم من جديد وتوفير فرص عمل لمن لا يمتلك وظيفة ورفع الحالة المادية للمتعثرين منهم وذلك في إطار جمع شمل المجتمع المصري نحو طريق واحد.

هلال عفيفي يشدد على ضرورة التواصل مع المفرج عنهم

وشدد الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن على ضرورة التواصل مع المفرج عنهم بشكل مستمر والاستماع إلى كافة شكواهم والعمل على إزالة كافة العقبات الحياتية التي تواجههم وذلك في إطار جمع شمل المجتمع المصري على كلمة واحدة ترسخ مفاهيم الجمهورية الجديدة التي تليق بشعب مصر العظيم.

الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن يطالب المفرج عنهم بالاندماج مع المجتمع

واختتم الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ حديثه مطالبا المفرج عنهم باستغلال مبادرة الدولة بإعادة دمجهم للمجتمع على قدر الإمكان والمشاركة والإبداء بآرائهم من خلال الاندماج مع الحوار الوطني الجاري تنفيذه وعدم التعصب والتشدد لأفكار تفرق وتشتت المجتمع المصري الأصيل والانطلاق تجاه طريق الجمهورية الجديدة ووضع حلم جديد والسعي لتنفيذ وسط أجواء اجتماعية نقية وخالية من أي تعصبات أو أفكار عقائدية تهدد أمن وسلامة المجتمع.

ومن جانبها، تواصل لجنة العفو الرئاسي عملها في الإفراج عن قوائم جديدة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا متعلقة بالرأي والتعبير، ودمجهم مجتمعيا للعودة إلى حياتهم مرة أخرى.