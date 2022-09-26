مصدر بـ«التعليم»: تطبيق أعمال السنة على الصفين الأول والثاني الثانوي

أكّد مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ درجات أعمال السنة التي تقرر تطبيقها ابتداء من العام الدراسي الجديد 2022-2023، ستطبق بالفعل على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام باعتبارها من صفوف النقل، وبالتالي فإن مجموع الطالب سوف ينقسم على 80% من الدرجات ستكون لامتحان نصف العام و20% من الدرجات سوف يتم توزيعها على أعمال السنة، وبعدها يتم إضافة الدرجات معا لتظهر نتيجة الطالب في الترم الأول.

وقال المصدر، لـ«الوطن»، إنَّ الترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي العام، ستكون الدرجات فيه موزعة بنفس الطريقة، 80% على درجات امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني و20% على درجات أعمال السنة، الخاصة بالترم الثاني.

المهام الأدائية تستثني الصفين الرابع والخامس من أعمال السنة

وأشار المصدر إلى أنَّ الاستثناء الوحيد في تطبيق درجات أعمال السنة، بالنسبة لصفوف النقل، سيكون لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي، فلن يطبق عليهما أعمال السنة، لأن هؤلاء الطلاب لديهم مهام أدائية، وهذه تضاف إلى مجموع الطالب، وسيتم التعامل معها وكأنها أعمال السنة.

وأشار إلى أنَّ درجات أعمال السنة التي تطبق على باقي الصفوف سوف تطبق على ثانوية النقل، بالصفين الأول والثاني الثانوي، من حيث تخصيص 5% من الدرجات للسلوك، و5% من الدرجات للمواظبة والحضور، و10% على الاختبار الشهري الذي سيتمّ عقده لتقييم مستوى الطالب كل فترة.

الامتحان الشهري للصفين الأول والثاني الثانوي

أوضح أنَّ الامتحان الشهري للصفين الأول والثاني الثانوي، ضمن أعمال السنة سيكون على مستوى المدرسة، كما سيحدث في باقي صفوف النقل الأخرى، على أن يحصل الطالب على الدرجة الأعلى، من الامتحانات التي سيتم عقدها خلال أشهر الترم الأول أو الثاني، كنوع من التحفيز على المزيد من التفوق.