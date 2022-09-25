التعليم: تدريس مادة «مشروعات» للطلاب في العام الجديد.. لا تضاف للمجموع

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إضافة مادة مشروعات بحثية لا تضاف للمجموع، وسيكون المسؤول عنها المعلم رائد الفصل، ويتم تدريسها داخل الفصل خلال حصة الريادة، حيث يُعِد الطلاب في مجموعات لا تقل عن 3 طلاب ولا تزيد عن 5 طلاب، مشروعات حول التحديات الكبرى التي تواجه مصر مثل ندرة المياه وتغير المناخ والتصحر، والمشروعات القومية للدولة.

إجراءات مشددة داخل المدارس استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد

وشدد «حجازي»، خلال لقائه مديري المديريات التعليمية، على ضرورة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على نظافة المدارس والتوسع في المساحات الخضراء ومنع الهواتف المحمولة الذكية داخل الفصول.

الالتزام بالزي الموحد خلال العام الدراسي الجديد

ونوه وزير التربية والتعليم، إلى أهمية الالتزام بالزي المدرسي الموحد، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، مع عدم إجبار الطلاب على شرائه من أماكن بعينها، مؤكداً على ضرورة العمل على تهيئة مناخ صحي وأمن للمعلمين والحفاظ على حقوقهم، وتوفير بيئة عمل مناسبة تتميز بالاحترام والتقدير وتليق بمكانتهم المتميزة، مشدداً على الاستعانة بلافتة: «قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم ان يكون رسولاً»، في مكان ظاهر بجميع المدارس والإدارات والمديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية.