التعليم الفني: لا صحة لزيادة عدد الساعات الدراسية بالعام الجديد

قال الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، إن ما جرى تداوله حول تطبيق خطة جديدة لزيادة عدد ساعات الدراسة بالمدارس الفنية، اعتبارا من العام الدراسي الجديد مجرد شائعة عارية تماما من الصحة.

عدد ساعات الدراسة ثابتة

وأضاف «عمارة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن كل برامج التعليم الفني لها أطر معتمدة من قبل الوزارة بعدد ساعات ثابتة، بأقصى حد 8 ساعات يومية، وفي 5 أيام في الأسبوع.

ضرورة انتظام الطلاب في حضور الدراسة

وتابع: «نؤيد ضرورة انتظام الطلاب في حضور الدراسة، لأن استراتيجية الوزارة الحالية تعتمد على تطوير البرامج، ومشاركة أصحاب الأعمال وممثلي سوق العمل في اختبار الطلاب وتحديد مدى جدارتهم للانتقال إلى سوق العمل، ومن الضروري أن يحضر الطالب وينتظم في المدرسة».

أوضح أن الجدول الدراسي جرى الإعلان عنه من قبل وهو جدول ثابت، مشيرا إلى أن البرامج الدراسية المتطورة تعتمد في الأساس على التقييم طوال العام، عبر وحدات دراسية أو ما يسمى بوحدات الجدارة للتأكد من اجتياز الطلاب لمخرجات التعلم المختلفة.