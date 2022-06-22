مجدي يعقوب: أحلم بانتشار ثقافة التبرع بالأعضاء في مصر لإنقاذ المرضى

قال الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، إن حلمه الحقيقي هو أن تكون ثقافة التبرع بالأعضاء في مصر منتشرة كباقي دول العالم من أجل إنقاذ الكثير من الأرواح للمرضى سواء من صغار أو كبار السن، مشيرا إلى أن علم زراعة القلب قد تقدم بشكل كبير خارجيا، وبعد إجراء العملية فعلى المريض تجنب ارتفاع مستويات الكوليسترول، «زراعة الأعضاء هي هبة الحياة، وكل الأديان بتحبذ هذا المشروع».

يعقوب: يجب إجراء تحاليل الجينات الوراثية للأطفال في سن 5 أعوام

وأضاف «يعقوب»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على قناة «DMC»، أن في المملكة المتحدة يهتمون بصغار السن فور وصولهم لعمر 5 أعوام، بإجراء تحليل الجينات الوراثية في أجسادهم حتى يكونوا أكثر علما بأمراضهم المستقبلية، ولمنع زيادة نسب الأمراض فيما بينهم.

يعقوب: زراعة الأعضاء منتشرة في العالم كله

وأوضح أن زراعة الأعضاء منتشرة في العالم كله، وكثيرا ما تمنى أن يتقبل المجتمع المصري عمليات زراعة الأعضاء، موضحا أنه عضو في مشروع لنقل الأعضاء من بعض الحيوانات للإنسان، لكن هذه التجربة ما زالت في البداية، ومن الخطأ اعتبارها حلاً بديلاً لزراعة أعضاء من الإنسان.

واستطرد: «أحد الأصدقاء من العلماء البريطانيين كتب وشما على صدره وصية بالتبرع بأعضائه عند الوفاة، وشقيقي عندما توفي في ألمانيا أوصى بالتبرع بأعضائه للمرضى، وزراعة الأعضاء منتشرة في العالم، وأتمنى أن يتقبل المجتمع المصري عمليات زراعة الأعضاء».

وأعرب عن أمله في أن تكون إجراءات اعتماد الأدوية الجديدة في مصر أسرع كما يحدث في جميع دول العالم.