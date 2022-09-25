مستشار الرئيس: التبرع بالأعضاء اختياري.. وأسرة المتوفى يمكنها الرفض

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إنه جرى اقتراح إضافة اختيار التبرع بالأعضاء في بطاقة الرقم القومي خلال اجتماعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعا: «الموضوع بيدرس باستفاضة».

التبرع بالأعضاء لن يكون إجباريا

وأضاف «تاج الدين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن إضافة اختيار التبرع بالأعضاء في بطاقة الرقم القومي مطبق في كثير من دول العالم، والنقطة الهامة هي أن المتبرع يستطيع أن يتراجع عن قرار التبرع، كما أن أهله إذا رفضوا تبرعه بالأعضاء بعد وفاته لن يتم حينها إجراء التبرع، فالتبرع لن يكون إجباريا، وهذا متبع في كثير من دول العالم.

وأشار إلى أنه يمكن للمتبرع أن يحدد الأعضاء التي يرغب في التبرع بها، ويوحد حاليا زرع للكبد والكلى وفي المستقبل القريب سيكون هناك زرع الرئة، والكثيرين يحتاجون لهذه الأعضاء، ومتوسط الأعمار في مصر يتزايد ويتحسن، وهناك فرق طبية مدربة وخبراء في هذا المجال، وحتى الآن الوسيلة الوحيدة لزرع الأعضاء هو نقل عضو من إنسان حي، وهذا المتاح حاليا.

وأوضح أن منظومة التبرع بالأعضاء منظومة متكاملة، خاصة أن الأعضاء التي تنقل لها مدة زمنية مسموح بها بطرق حفظ معينة.

احتياطي كبير من لقاحات كورونا

وعلى صعيد آخر، قال «تاج الدين» إنه في السنوات الماضية مع أزمة فيروس كورونا والأزمات العالمية الكثيرة حدثت طفرة في وضع خطط مستقبلية واحتياطي استراتيجي وتوطين الكثير من الصناعات منها صناعات الأدوية والأدوية ذات البُعد العلمي الكبير، ومنظومة اللقاحات التي أدارتها الدولة بحكمة شديدة، بحيث نكون الدولة الأفريقية الوحيدة التي غطت الفئات المستهدفة من التطعيم بالنسبة للقاح كورونا، ولدينا احتياطي كبير جدا.