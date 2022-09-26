سفير فرنسا يشيد بالخدمات الصحية في مصر: أصبحت مركزا رائدا للرعاية الطبية

أشاد السفير الفرنسي لدى مصر، مارك باريتي، بقدرة الدولة المصرية على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، مؤكدا أنّها أصبحت مركزا رائدا في مجال دعم وتقديم الرعاية الصحية.

التعاون المصري الفرنسي في مجال الصحة

وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الإثنين، بحث السفير الفرنسي، خلال لقاءه مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، سبل التعاون الثنائي بين البلدين، وآليات التعاون في مجال الصحة النفسية، من خلال نقل الخبرات بين الدولتين، وتطوير المراكز والمستشفيات الخاصة بالصحة النفسية، وفقًا للمعايير العالمية، بما يؤهلها لجذب المرضى، إضافة إلى مناقشة التعاون في تحديث بروتوكولات العلاج النفسي.

واستعرض وزير الصحة والسكان، استراتيجية الدولة المصرية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وحرصها الدائم على تطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية، فضلا عن اتباع أحدث البروتوكولات العلاجية، لرفع وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

«الصحة» تبحث التعاون في بناء المنشآت الخضراء مع فرنسا

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنّ الاجتماع تناول بحث التعاون في مجال بناء المنشآت الخضراء، حيث استعرض الوزير الإنجازات التي تمت في مستشفى شرم الشيخ الدولي، كأول نموذج لـ«المنشآت الخضراء»، علاوة على بحث تبادل الزيارات بين مسؤولي القطاعات الصحية بالبلدين، لتبادل الخبرات بين الدولتين في مجال نظم إدارة المستشفيات والرعاية الصحية الأساسية والوقائية.

وتابع أنّ الوزير أكد اهتمام القيادة السياسية بملف التوعية بقضية الزيادة السكانية، حيث بحث التعاون في وضع خطة لرفع الوعي بالصحة الإنجابية، وتوفير خدمات تنظيم الأسرة، كما بحث التعاون في مجال تدريب فرق التمريض في تخصصات «صحة الأسرة، والعناية المركزة، وخدمات التمريض، والطوارئ، وحديثي الولادة، والتعليم والتدريب»، بهدف تحسين الحياة الصحية للمواطنين، إلى جانب بحث التعاون المشترك في مجال الرعاية الصحية الأولية.

«الصحة» تستعرض إنجازات تطبيق نموذج التأمين الصحي الشامل

وأضاف عبدالغفار، أنّ الوزير استعرض النجاح الذي حققته مصر في تطبيق نموذج التأمين الصحي الشامل، والذي يضمن حصول كل مواطن على خدمة صحية مُطورة، مشيرا إلى بحث التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال التغطية الصحية الشاملة، والقضاء على قوائم الانتظار.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة غادة يونس، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلية، والدكتورة سوزان الزناتي، رئيس الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بالوزارة.