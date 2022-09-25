قوافل «حياة كريمة» تنتشر في المحافظات اليوم بالتعاون مع «الصحة»

تهتم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتطوير حياة المواطن في القرى والمحافظات المختلفة، لا سيما الأكثر احتياجا، فمن خلال التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، تعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفيرها في المناطق المحرومة، سواء كانت خدمات صحية أو تعليمية أو ترفيهية وغيره، من أجل تحقيق الهدف الأساسي للمبادرة وهو التخفيف عن كاهل المواطن.

التخصصات الطبية

وبالتنسيق والتعاون بين المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ووزارة الصحة والسكان، أطلقت 3 قوافل طبية في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، لتوفير الخدمة الصحية المجانية للمواطنين، وجاء في بيان صادر عن المؤسسة، أن القوافل الطبية تشمل العديد من التخصصات المختلفة بحيث يتم توفير الرعاية الصحية الكاملة.

وجاءت التخصصات الطبية للقوفل على النحو التالي:

- الباطنة

- الأطفال

- الأنف والأذن

- العظام

- الجراحة

- الرمد

- الأسنان

- القلب

- الجلدية

- النساء والولادة

- خدمات تنظيم الأسرة

- الأشعة

- التحاليل الطبية

أماكن وجود القوافل الطبية

كام توجود صيدلية يتوافر فيها أنواع العلاج المختلفة، والتي تصرف للمواطنين بالمجان، فضلا عن أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تقوم بتحويل الحالات التي تحتاج إلى الرعاية الطبية الخاصة او إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

ومن المقرر أن تتواجد القوافل الطبية التابعة لـ«حياة كريمة» في مناطق سند 2 التابعة لمركز العامرية في محافظة الإسكندرية، ومنطقة جبل تفوق في محافظة أسوان، ومنطقة الموشية التابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، وتستمر هذه القوافل في تقديم خدماتها للمواطنين حتى يوم 30 من شهر سيبتمبر الجاري.