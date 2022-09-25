مسؤول بـ«الصحة»: «الكشف عن بعد» تستهدف رعاية المرضى دون الحاجة لمغادرة محافظاتهم

قال الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي المهني، إنّ المبادرة الرئاسية للكشف عن بعد، تستهدف توفير الرعاية الصحية للمريض دون الحاجة لانتقاله من محافظته إلى أخرى مركزية أو لمستشفى جامعي.

التواصل «لايف» مع أطباء المستشفيات الجامعية المركزية

وأضاف كمال، في حوار مع الإعلامية آية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع على فضائية dmc، أنّ المريض يمكنه التوجه إلى أقرب وحدة رعاية أو مستشفى بها الجهاز، حيث يكون هناك طبيب مسؤول ومنسق إداري وآخر طبي، ويتم توقيع الكشف على المريض عن طريق الطبيب تزامنًا مع التواصل «لايف» مع أحد أساتذة الجامعة أو الأطباء بالمستشفيات المركزية بالقاهرة.

خدمة المناطق النائية

وأوضح مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي المهني، أنّ الجهاز به ملحقات مثل جهاز السونار وجهاز رسم القلب والكشف على الأذن، مضيفًا أنّ الطبيب بالمنطقة النائية مثل محافظة الوادي الجديد، يوقع الكشف على المريض أثناء متابعة الكشف «لايف» من أحد أطباء جامعات القاهرة أو عين شمس أو الإسكندرية أو طنطا.

وكشف كمال، عن أنّ الكشف عن بعد يستهدف مشاركة الرأي بين طبيب وآخر، خاصة وأنّ الكثير من التخصصات غير موجودة ببعض المناطق، لافتًا إلى أنّ بعض الحالات الصعبة استدعت نقل المريض بناء على توصيات الطبيب الاستشاري.