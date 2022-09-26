«زراعة الشرقية»: مساحة «أراضي القطن» في المحافظة تخطت الـ56 ألف فدان

قال المهندس أشرف نصير، مدير عام وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، إن مساحة الأراضي المنزرعة بالقطن بمحافظة الشرقية وصلت إلى 56117 فدانا، بزيادة حوالي 20 ألف فدان عن العام الماضي، فالعام السابق تمت زراعة 36700 فدان، فالزيادة بالمساحة المنزرعة ناتجة عن حلقات التسويق التي تمت الموسم الماضي، والتي وصلت لـ23 حلقة تسويق، وآخر حلقة تسويق أغلقت على 5600 جنيه، وآخر حلقة بعدها كانت 6000 جنيه، مما شجع الفلاح على زراعة القطن.

زراعة القطن كانت غير مربحة

وأضاف «نصير» خلال حديثه مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أنه من حوالي 4 مواسم، كانت زراعة القطن غير مجدية وغير مربحة بالنسبة للفلاح، حيث كان يكسب الفلاح بحصاد المحصول حوالي 2800 جنيه، وعام 2021 القطن وصل سرعه إلى 6000 جنيه بحلقات التسويق، والحلقات تكون بالمزاد العلني أمام الفلاحين، شارحا أن الوزارة توفر للمزارع المصري الأجولة القماش، لأن التجميع بأجولة بلاستيك ممنوع بسبب درجة الرطوبة، كما يتم رش المحصول برشات استباقية، 3 رشات أثناء موسم زراعة القطن، وآخر رشة للقطن تكون قبل الجمع بحوالي 25 يوما.

توفير المستلزمات للفلاح

وأوضح «نصير» أنه يتم توفير المبيدات وكافة المستلزمات للفلاح، من أجل إصابات الآفات التي تأتي مع ارتفاع درجات الحرارة، مشيرا إلى أن هناك 29 حلقة تسويق للقطن بزيادة حوالي 6 حلقات عن الموسم السابق، بارتفاع المساحة المنزرعة بأكثر من 20 ألف فدان بمحافظة الشرقية، والتي تكون تحت إشراف الجمعية الزراعية ورئيس الجمعية، وتم تجميع أكثر من 1000 جوال قطن، وبدأت تدخل حلقات التسويق استعدادا لدخول المزاد، حيث من المقرر أن يبدأ المزاد من 4600 جنيه كبداية، وتصل لأكثر من 6000 جنيه.