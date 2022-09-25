سعر قنطار القطن اليوم: وصل لـ5500 جنيه في مزادات المحافظات

فرحة عارمة تجتاح قلوب المزارعين، تزداد اليوم تلو الآخر، بعد ارتفاع سعر قنطار القطن، مما يُعيد للذهب الأبيض بريقه وتألقه من جديد، في ظل منظومة التداول الجديدة، والتي نجحت في تسويق هذا المحصول، وسجل السعر اليوم في الوجه البحري نحو 5500 جنيه للقنطار الواحد من صنف جيزة 97 طويل التيلة.

أخبار القطن اليوم

ووصلت أسعار الذهب الأبييض إلى 5500 جنيه لأصناف جيزة 97، وجيزة 94، وجيزة 93، و96 فائق الطول، وهي أصناف القطن طويل التيلة المزروع في حقول الوجه البحري، بينما بدأت أسعاره في محافظات الصعيد من 4505 جنيهات ووصلت إلى 5155 جنيهاً.

أسعار القطن اليوم في الوجه البحري

وكشف الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن، على مستوى الجمهورية، ورئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث الزراعات بسخا في محافظة كفر الشيخ، أنّ آخر مزاد قد عقد منذ عدة أيام لصالح بعض الشركات، لتحديد سعر قنطار القطن، والذي بلغ 4800 جنيه، موضحاً أنّه لم يتم التداول أو الشراء على هذا السعر.

سعر القطن اليوم في كفر الشيخ

وأوضح أبو اليزيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ سعر القطن اليوم في كفر الشيخ، يبلغ قرابة 5500 جنيه للقنطار الواحد قابلة للزيادة، وذلك في حال انعقاد أول مزاد لتحديد سعر قنطار القطن طويل التيلة بحري الذي من المتوقع إقامته خلال هذه الأيام.

أسعار القطن اليوم في الفيوم

وفي محافظة الفيوم، بلغت سعر القطن اليوم، 5155 جنيهاً في المزاد الذي عُقد مؤخراً، حيث تم فتح المزاد بـ3806 جنيهات للقنطار، ووصل حتى 5155 جنيهاً، وتم بيع 7 آلاف و838 قنطاراً من صنف جيزة 95 طويل التيلة خلال هذا المزاد.

9 مراكز لتجميع القطن بالفيوم

من جانبه أوضح المهندس عماد محمود الحداد، مدير إدارة طامية الزراعية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المحافظة يوجد بها عدد من المواقع لتجميع الأقطان من بينها سنورس، وسنورس ثان، وطامية والروضة، وأبشواي، ودسيا والحادقة بمركز الفيوم، ومنيا الحيط ومنشأة رحمي بإطسا.

سعر قنطار القطن اليوم في الصعيد

وفي محافظة أسيوط، عقدت مديرية الزراعة أول مزايدة على محصول القطن الجديد، ضمن تحديد سعر قنطار القطن اليوم في الصعيد، حيث سجل سعر القطن اليوم، 4505 جنيهاً لقنطار الذهب الأبيض صنف جيزة 95، وذلك خلال المزاد الذي أُقيم في ديوان المديرية بحضور عدد من الشركات والمزارعين أصحاب القطن.

مزاد علني لسعر القطن بأسيوط

في سياق متصل، أفاد المهندس عادل محمد زكي، مدير منظومة تداول الأقطان بأسيوط، بأنّ أول مزاد عُقد في مركزي تجميع درنكة بإجمالي 1003 كيس بلغ وزنهم 1070 قنطاراً، فضلاً عن مجمع أقطان أبوتيج الذي احتوى على 910 كيس قطن بإجمالي 913 قنطاراً وجميعهم صنف جيزة 95.