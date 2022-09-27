«صندوق التنمية الحضرية» يوضح أهمية مبادرة «تطوير عواصم المدن»

بهدف استغلال الأراضي غير المستغلة، وإقامة مشروعات سكنية متعددة الخدمات، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة رئاسية، لتطوير عواصم المدن والمحافظات الكبري، فى إطار المشروعات التي تنفذها الدولة، بهدف التطوير العمراني، للقضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة، التي تهدد حياة سكانها، الذين عانوا من الإهمال والعشوائية، وإقامة مشروعات سكنية وخدمية عدة.

ويعمل على تنفيذ تلك المبادرة الرئاسية، صندوق التنمية الحضرية، ضمن عدد من المشروعات الأخرى الجارى العمل عليها خلال هذه الفترة، وعلى رأسها، مشروع إعادة إحياة القاهرة التاريخية، مشروع حدائق الفسطاط، مشروع تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، وغيرها من المشروعات.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أهداف المشروع الرئاسي «تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبري»، وفقا لتصريحات المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية الخاصة لـ «الوطن».

أهمية مبادرة «تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبرى»

- مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبرى، يهدف إلى تحقيق التطوير العمراني.

- مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات، يعد واحدا من أهم المشروعات التى يعمل عليها صندوق التنمية الحضرية حاليا.

- يستهدف مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبري، إعادة استخدام الأراضي الفضاء ملك الدولة.

- بلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبري، نحو 60%، وذلك داخل 13 محافظة.

- نسبة إنجاز مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبري داخل محافظة الشرقية 80%.

- نسبة إنجاز مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبري داخل محافظة السويس 90٪.

- يأتى مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبري فى إطار خطة الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة وغير المخططة على مستوى الجمهورية.

- جار العمل داخل 13 محافظة، بإجمالي 23 مشروعا، على مستوى الجمهورية، فى إطار تنفيذ مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبرى.

- نسب إنجاز مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبري، متفاوتة حيث تختلف نسبتها من محافظة لأخرى.