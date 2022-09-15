التنمية الحضرية: تسكين 1600 أسرة بمشروع «أرض الخيالة» في مصر القديمة

كشف إيهاب حنفي، منسق عام صندوق التنمية الحضرية، أنه تم الانتهاء بشكل كامل من مشروع «أرض الخيالة»، أحدث مشروعات الإسكان البديل، حيث يستقبل سكان المناطق العشوائية داخل مصر القديمة، وعلى رأسها سكان مناطق «الجيارة، السكر والليمون».

الوحدات كاملة التشطيب والمرافق

وأشار منسق عام صندوق التنمية الحضرية، خلال حديثه لـ «الوطن»، إلى تسكين نحو 1600 أسرة، داخل الوحدات السكنية المخصصة لهم، بمشروع أرض الخيالة، وجاري استكمال التسكين، حيث يضم المشروع 2300 وحدة سكنية.

وأوضح «حنفي» أن مشروع أرض الخيالة، يضم العديد من الخدمات، التي تتناسب مع عدد الأسر الذي يستهدفهم المشروع، حيث يضم: «مدرستين، قسم شرطة، مطافئ، مسجد، كنيسة، مكتب بريد»، وغيرها من الخدمات.

كما أشار منسق عام الصندوق، إلى أن الوحدات السكنية، داخل مشروع أرض الخيالة، يتم تسليمها للسكان كاملة التشطيب والمرافق، مجهزة بجميع الأجهزة الكهربائية، حيث يذهب إليها سكان المناطق العشوائية، بحقيبة الملابس فقط.

إطلاق مبادرة بغرض توفير فرص عمل

وأكد «حنفي»، أن هناك عدد كبير من المشروعات التي يعمل الصندوق على تنفيذها خلال الفترة الحالية، بينها مشروع إحياء القاهرة التاريخية، ومشروع تطوير حدائق الفسطاط، ومشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات، بالإضافة إلى مشروعي جوهرة الفسطاط، وتطوير الأسواق العشوائية.

ونوه منسق عام الصندوق، إلى أن الهدف الرئيسي للصندوق منذ انطلاقه، هو تنمية البشر قبل الحجر، وكان شعار الصندوق «الإنسان محور تطوير المكان»، لذا يقوم الصندوق بإطلاق العديد من المبادرات، التي تستهدف الإنسان في المقام الأول.

وأضاف أن الصندوق، سيقوم بإطلاق مبادرة هامة خلال الأسبوع المقبل، تحت شعار «اسعى»، بغرض توفير فرص عمل من خلال بعض المنتجات اليدوية وعرضها في معارض أو تسويقها، وذلك داخل حي الأسمرات، والذي يعد أكبر وأول مشروع إسكان بديل، نفذه الصندوق، لسكان المناطق العشوائية.