رئيس صندوق التنمية الحضرية: مشروع «روضة السيدة 2» يضم 578 وحدة

كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، «صندوق تطوير العشوائيات سابق»، أن مشروع «روضة السيدة 2»، يضم نحو 9 عمارات بإجمالي 578 وحدة منهم 6 وحدات إدارية، ومبنيين خدميين ومبنى حضانة ومنطقة ملاعب.

تتكون العمارة الواحدة داخل المشروع من أرضي و5 أدوار متكررة

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضرية، في حديثه لـ «الوطن» إلى أنه جارى العمل خلال هذه الفترة في مرحلة الأساسات على أحدث نظام مقاوم للزلازل، وهي المرحلة الثانية من مشروع «روضة السيدة» على مساحة 10 أفدنة وذلك عقب الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وتسكينها لسكان المنطقة كمشروع سكني بديل.

وأضاف أن مشروع «روضة السيدة 2» يتكون من 16 عمارة سكنية وتتكون العمارة الواحدة داخل المشروع من أرضي و5 أدوار متكررة، كما أن كل عمارة داخل مشروع «روضة السيدة» سيكون بها وحدات تجارية بالدور الأرضي.

وأوضح «صديق» أن منطقة «روضة السيدة 2»، كانت واحدة من أبرز المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية وفي بداية مشروع تطوير المناطق، تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء تم إزالة المنازل داخلها، وإزالة الردم، وإخلاؤها من السكن، ليعودوا مرة أخرى للتسكين عقب انتهاء المشروع.

«كومباوند» متكامل به وحدات سكنية تجارية إدارية وغيرها من الخدمات

ونوه رئيس صندوق التنمية الحضرية أن مشروع «روضة السيدة 2»، سيراعى الطراز المعماري الإسلامى، ليتناسب مع طبيعة المنطقة وقربها من مسجد السيدة زينب، كما سيتم تصميم العمارات داخله بأحدث التصميمات.

كما أشار «صديق» إلى أن مشروع «روضة السيدة» بمرحلتيه الأولى والثانية، يعد «كومباوند» متكاملًا به وحدات سكنية تجارية إدارية وغيرها من الخدمات المختلفة.

وأوضح رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن مشروع «روضة السيدة 1»، تم تنفيذه على الطابع المعماري الإسلامي، لتتناسب مع طبيعة المنطقة الإسلامية، بالإضافة إلى استخدام أحدث التصميمات المعمارية.