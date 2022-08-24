التنمية الحضرية: «تطوير عواصم المدن» يهدف استغلال أراضي الدولة الفضاء

كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات، يعد واحدا من أهم المشروعات التي يعمل عليها الصندوق خلال هذه الأيام، تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء، بشأن تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبرى.

إعادة استخدام الأراضي الفضاء ملك الدولة بمشروعات في كل القطاعات

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضارية، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبرى، يستهدف استغلال الأراضي الفضاء، المملوكة للدولة، ومن ثم إعادة استخدامها بمشروعات فى كل القطاعات.

وأضاف «صديق»، أن مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبرى، يهدف أيضا إلى تحقيق التطوير العمراني، فى إطار خطة الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة، وغير المخططة على مستوى الجمهورية.

وأوضح رئيس صندوق التنمية الحضرية، أنه جار العمل داخل 13 محافظة، بإجمالي 23 مشروعا، على مستوى الجمهورية، فى إطار تنفيذ خطة مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبرى.

النسبة الإجمالية للمشروع نحو 60% وذلك داخل 13 محافظ

ونوه «صديق»، بأن مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبرى، عبارة عن مبادرة رئاسية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف استغلال الأراضي غير المستغلة، وإقامة مشروعات سكنية متعددة الخدمات، لخدمة جميع المواطنين.

كما أشار إلى أن نسب إنجاز مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبرى، متفاوتة أي تختلف نسبتها من محافظة لأخرى، إذ بلغت النسبة الإجمالية للمشروع نحو 60%، وذلك داخل 13 محافظة، يجر العمل داخلها خلال هذه الفترة.

وأضاف رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن نسبة إنجاز مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبري داخل محافظة الشرقية 80%، وداخل محافظة السويس بلغت نسبة إنجاز المشروع نحو 90%.

وأوضح أنه جرى الانتهاء بنسبة 95% من مشروع تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة على مستوى محافظات الجمهورية، وجار العمل على تطوير نحو 30 منطقة أخرى ضمن المشروع حاليا.