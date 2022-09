أوكرانيا: مقتل 43 جنديا روسيا جنوبي بوه.. وانفجار مخازن ذخيرة بأوديسا

أعلنت أوكرانيا، مقتل 43 جنديًا روسيًا وتدمير 13 من المعدات العسكرية لـ«موسكو» و5 مستودعات ذخيرة في اتجاه جنوب بوه، فيما شن الطيران الأوكراني، 9 غارات على المواقع الروسية.

وأشارت قيادة «العمليات الجنوبية الأوكرانية»، إلى تدمير طائرة استطلاع بدون طيار في «بريسلاف» بمنطقة «خيرسون» الواقعة جنوبي البلاد، كما أسقطت القوات، طائرة هجومية روسية من طراز «سو 25»، في «بريسلاف».

وأشار الجيش الأوكراني، إلى تدمير طائرة روسية من طراز «مي 8»، كما دمرت القوات الأوكرانية، 3 دبابات و9 عربات مصفحة.

وقال الجيش الأوكراني، إن طائرتين مسيرتين روسيتين، قصفتا مواقع عسكرية في «أوديسا» جنوبي أوكرانيا، موضحا أن القصف تسبب بانفجار مخازن ذخيرة في المدينة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

واحتشد عشرات الآلاف من اليهود «الحسيديم» في مدينة «أومان» وسط أوكرانيا، لزيارة ضريح الحاخام «ناخمان» بمناسبة «روش هشانا» أو رأس «السنة اليهودية الجديدة»، رغم طلب السلطات تجاوز الزيارة الدينية السنوية للمدينة بسبب الحرب «الروسية الأوكرانية».

وفي جنوبي روسيا، اشتبكت الشرطة في جمهورية «داجستان»، مع معارضين للتعبئة التي أعلنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء الماضي.

واعتقلت السلطات في الجمهورية الروسية، ما لا يقل عن 100 شخص في الاحتجاجات، فيما أظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي مواجهات مع الشرطة في العاصمة «محج قلعة» وهتف المحتجون: «لا للحرب».

وكانت الشرطة الداجستانية، أطلقت، أمس الأحد، أعيرة نارية في الهواء بعد إغلاق عشرات المحتجين في قرية طريقا رئيسيا احتجاجا على استدعاء أكثر من 100 شاب من القرية التي يسكنها 8000 نسمة لأداء الخدمة العسكرية.

Mass protests against mobilization in Dagestan: the police opened fire in the air.

Video: Ruslan Akhalchi pic.twitter.com/otJmc7ArFG