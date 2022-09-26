طلب إحاطة لحل أزمة معاشات «التجاريين»: قيمته 45 جنيها ومتوقف منذ 9 سنوات

قدّم محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن في البحيرة، طلب إحاطة موجّه إلى رئيس الوزراء، بشأن وقف صرف معاشات أعضاء نقابة التجاريين منذ 9 سنوات، وعدم إجراء انتخابات مجلس إدارة النقابة منذ أكثر من 30 عاما.

شكاوى من أعضاء «التجاريين»

وقال النائب، إنّه تلقى شكاوى من أعضاء نقابة التجاريين المتضررين من أوضاع النقابة، بعدم إجراء انتخابات مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية قبل 30 عاما، ما تسبب في تعطيل منظومة إدارة النقابة بكل أقسامها، وانعدام الهدف المنشأة من أجله، والممثل في رعاية والحفاظ على مصالح وأهداف مستحقات أعضائها.

وأضاف زين الدين، أنّ المستفيدين من النقابة هم العاملين بها فقط دون المشتركين من جهات أخرى، حيث تمتنع عن صرف معاشات أعضائها عند إحالتهم للمعاش بعد بلوغ سن التقاعد من جهات أعمالهم، رغم سداد كامل الاشتراكات.

مطالبات بزيادة مبلغ المعاش

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنّ ذلك يأتي إضافة إلى ضعف قيمة مبلغ المعاش الذي لم يتجاوز 45 جنيها شهريا، ولم يتم صرفه لأكثر من 9 سنوات، مطالبا الحكومة بالتدخل لزيادة مبلغ المعاش وصرفه بانتظام وصرف المتأخرات، مشددا على إعادة النظر في قانون النقابة الحالي لإجراء انتخابات الجمعية العمومية في مواعيدها.