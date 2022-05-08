بريد الوطن ..ارفعوا قيمة معاشات التجاريين يا مسئولون

تمتّعت زوجتى الراحلة خيرية مسعد إسرائيل بعضوية نقابة التجاريين من فترة طويلة، وبصرف النظر عن معاش النقابة الضئيل جداً، رغم أن أعداد الأعضاء بها تتجاوز الملايين، فقد توجّهت لنقابة التجاريين بمحافظة الدقهلية، عقب وفاة زوجتى، ومعى شهادة الوفاة، وإقرار معتمَد ومختوم وصورة البطاقة القومية لزوجتى المتوفاة، لإرسالها للنقابة العامة، وذلك للحصول على مصاريف الجنازة التى تصرفها النقابة لأهالى أعضائها المتوفين، وعند الاستفسار عن المبلغ أفادت المسئولة أن المبلغ المستحق كمصاريف جنازة لا يتعدّى 300 جنيه، وسيتم الصرف خلال ثلاثة أشهر، نناشد المسئولين فى نقابة التجاريين أن ينظروا إلى معاش التجاريين ويرفعوا قيمته.

يسرى عزيز عبدالملاك

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