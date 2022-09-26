خطة الدراسة بالمعاهد الأزهرية 2023: امتحانات نصف العام 8 يناير

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية خطة الدراسة بالمعاهد الأزهرية 2023، قبل أيام من بداية العام الدراسي السبت المقبل الموافق 1 من أكتوبر، وتهم المعاهد الأزهرية قطاع كبير من الطلاب سواء المصريين أوالأجانب، لذلك يبحث الكثيرون عن خطة الدراسة المتوقع تطبيقها في العام الدراسي الجديد وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

خطة الدراسة بالمعاهد الأزهرية 2023

وبخصوص خطة الدارسة في المعاهد الأزهرية 2023، ذكر القطاع في بيان له، إنَّ الدراسة تنطلق بداية من 1 أكتوبر ويكون ذلك بعد التنسيق بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويكون ذلك لتطبيق خطة الدراسة بالمعاهد الأزهرية 2023 في المعاهد والمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم معا.

ووفقا لـ خطة الدراسة بالمعاهد الأزهرية 2023، يكون امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 8 يناير 2023 وتنتهي يوم الخميس الموافق 26 يناير، وذلك وفقًا لما أعلنه قطاع المعاهد الأزهرية عن خطة المعاهد الأزهرية لبدء عام دراسي جديد.

موعد إجازة منتصف العام الدراسي

وتبدأ إجازة منتصف العام الدراسي يوم السب 28 يناير 2023، وتستمر حتى التاسع من فبراير 2023، وذلك بعد انتهاء طلاب المعاهد الأزهرية من امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر أن تكون في شهر يناير 2023، وذلك وفق خطة الدراسة بالمعاهد الأزهرية 2023 التي أعلنها قطاع المعاهد الأزهرية.

ويستقبل طلاب المعاهد الأزهرية الفصل الدراسي الثاني في القاهرة والأقاليم المختلفة يوم السبت 11 فبراير 2023، ومن المقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الأول من يونيو، ذلك حسب ما أعلن قطاع المعاهد عن خطة الدراسة بالمعاهد الـزهرية 2023.

وتتجهز الآن المنشآت والأبنية التابعة لقطاع المعاهد الأزهرية في المحافظات، وذلك لبدء خطة الدراسة بالمعاهد الأزهرية 2023، واستقبال الطلاب بشكل يتناسب مع خطة التطوير الذي يسعى قطاع المعاهد إلى تطبيقها لرفع كفاءة المنظومة التعليمية في الأزهرية.