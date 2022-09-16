خطط أوائل الإعدادية لتحقيق التفوق.. استغلال السوشيال ميديا وإدارة الوقت

استعرض برنامج «مصر تستطيع»، نصائح قدمها أوائل الشهادة الإعدادية بمختلف محافظات مصر، لزملائهم من طلاب السنوات التالية، أبرزها طرق التعامل مع السوشيال ميديا وقت الدراسة، والوقت المناسب لبدء المذاكرة.

بداية مبكرة للعام الدراسي

قالت روضة محمد، من أوائل الشهادة الإعدادية ببني سويف، خلال استضافتها ببرنامج «مصر تستطيع»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على فضائية «dmc»، إنها بدأت من أول العام الدراسي، بتحديد هدفها ومسؤوليتها من أجل تحقيق أمنيتها.

وأشارت إلى أنها تمنت أن تحقق أفضل مجموع، مع البعد عن أي مشتتات عن المذاكرة والعملية الدراسية: «بدأت مذاكرة من شهر 8 من قبل الدراسة.. وكنت بقرأ القرآن والأدعية باستمرار، لاستعادة التركيز وممارسة الراحة الروحية».

توتر الشهادة الإعدادية والسوشيال ميديا

أوضحت سلمى حجاج، من أوائل الشهادة الإعدادية بالفيوم، أن الشهادة الإعدادية، تعتبر من السنوات الدراسية المهمة، وتصيب الطلاب بحالة من التوتر، لكن مع المذاكرة والتمكن من المناهج، يمكن التغلب عليها.

وأضافت أنها بدأت الدراسة مبكرا قبل العام الدراسي، وبدأت بالمواد التي تحتاج إلى وقت أكثر، مثل العلوم والدراسات: «كنت بذاكر ساعات طويلة في أيام الإجازات، ووقت أقل في وقت الدروس، لكن في هدف يومي لازم أحققه».

ولفتت «سلمى»، إلى أنها كانت تبتعد تماما عن أي مشتتات خلال الدراسة، مثل استخدام الموبايل لفترات طويلة، مؤكدة أنه من الضروري وجود وقت راحة بين ساعات المذاكرة، مشيرة في الوقت ذاته، إلى أن استخدام الموبايل ضروري مع المذاكرة: «في منصات كتير بنتعلم منها إلكترونيا، وبنبعد عن السوشيال ميديا وقت المذاكرة».

إدارة الطاقة وتحديد الأهداف اليومية

أكد كريم رأفت من أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة، أنه لا بد من توزيع الطاقة على وقت المذاكرة، فلا يبدأ الطالب بكامل طاقته، ومع وصوله للامتحانات يشعر بالملل، موضحا أن مقرر العلوم، هو الأصعب ويحتاج لوقت أكثر من الدراسة، ولا بد من يوم إجازة أسبوعيا: «يوميا لازم بحدد هدف ومقدار معين من المذاكرة لازم أخلصه، وبالفعل ببدأ وبنتهى في نهاية اليوم».