منها إدارة الوقت بشكل جيد.. 8 مزايا ناجمة عن مواجهة كورونا

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن جائحة كورونا التى هزت العالم، وأضرت بالعديد من القطاعات، لكن فى الوقت ذاته، توجد إيجابيات ضمن الإجراءات الاحترازية، التى تم إقرارها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف قاسم لـ"الوطن"، أن الوزارة تتبع كل الإجراءات الاحترازية التى أقرها مجلس الوزراء، ووزارة الصحة، حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين، وكما يقول المثل القائل "رب ضارة نافعة "، لافتا إلى أن من ايجابيات التعامل مع فيروس كورونا عدة نقاط أبرزها

- عدم إهدار الوقت والجهد بالنسبة للمسئول.

-عقد أكثر من اجتماع فى توقيتات مناسبة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

- ارتفاع معدلات وانجاز العمل.

-متابعة العمل على أرض الواقع لحظيا عبر خاصية زووم.

- عدم وجود اى اعذار لاى مسئول للتغيب عن اجتماع فى ملف معين عبر الفيديو كونفرانس.

- إدارة الوقت بشكل جيد.

- تقديم أكبر كم من الخدمات فى وقت أقل.

-متابعة العمل الميدانى باستمرار.