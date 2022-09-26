وزير التجارة يفتتح عمومية المنظمة الأفريقية: نستهدف زيادة الصادرات

أكّد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أنَّ الدولة المصرية تدعم وجود نظام اعتماد أفريقي حاصل على الاعتراف الدولي باعتباره ركيزة أساسية لتنمية التجارة البينية داخل القارة الأفريقية وزيادة تنافسية صادرات القارة السمراء إلى مختلف الأسواق العالمية فضلا عن زيادة معدلات التجارة الدولية مع مختلف دول العالم وتلبية تطلعات المستهلكين.

وأشار وزير التجارة، إلى حرص الدولة المصرية على تفعيل دور المنظمة الأفريقية للاعتماد في دول القارة الإفريقية وإنشاء أجهزة اعتماد في جميع أنحاء القارة تسهم في تقريب الفروق الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول الإفريقية.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها وزير التجارة، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الأفريقية للاعتماد التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 26-30 سبتمبر الجاري.

جاء ذلك بحضور رون جوسياس، رئيس المنظمة الإفريقية للاعتماد والدكتور سيلستين أوكانيا، رئيس المنظمة الأفريقية للبنية التحتية للجودة، والمهندس هاني الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد «إيجاك» إلى جانب مشاركة عدد كبير من ممثلي جهات الاعتماد الإفريقية، وقد شارك في فعاليات الجلسة الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من قيادات الوزارة.

خطة طموحة لتطوير منظومة الجودة وتقييم المطابقة في مصر

وأوضح «سمير» أنَّ وزارة التجارة والصناعة خطت خطوات حثيثة لتحسين جودة المنتجات والخدمات من أجل زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، مشيرا إلى أنَّ الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة الجودة وتقييم المطابقة في مصر لتتوافق مع الأعراف والنظم المطبقة فى دول العالم المتقدم، إلى جانب تطوير المواصفات المصرية لتتوافق مع مثيلاتها العالمية، وتطوير منظومة القياس والمعايرة الصناعية والقانونية.

ونوه إلى أنَّ المجلس الوطني للاعتماد أضاف مجالات جديدة الى المجالات المعترف بها دولياً، إلى جانب الحصول على الاعتراف الدولي من منظمة الاعتماد الأوروبية مما أعطى دفعة كبيرة للمنتجات والخدمات المصرية للنفاذ إلى الأسواق العالمية، لافتاً إلى أنَّه يجرى حالياً دراسة وتحديث التشريعات المصرية المتعلقة بمنظومة الجودة وتقييم المطابقة لتتماشى مع التشريعات المطبقة فى دول الاتحاد الأوروبي ودول العالم.

تحقيق التكامل الاقتصادي ضرورة ملحة

وتابع أنَّ تحقيق التكامل الاقتصادي أصبح ضرورة ملحة تفرضها المتغيرات الدولية المتلاحقة في منظومة الاقتصاد العالمي، في ظل التوجهات العالمية لإقامة التكتلات والتحالفات لمواجهة الأزمات الاقتصادية وهو ما دفع القارة الإفريقية إلى إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية «AFCFTA»، التي تعد خطوة كبيرة نحو إقامة السوق الأفريقية المشتركة، وصولاً إلى الاتحاد الاقتصادي الأفريقي.

ومن جهته، أكّد رون جوسياس، رئيس «المنظمة الأفريقية للاعتماد» (أفراك) أهمية تطبيق سياسات حماية صحة وسلامة الشعوب الأفريقية فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، مشيراً إلى أنَّ المنظمة قامت بالفعل باتخاذ تدابير يمكن أن تشجع التنمية المستدامة بالقارة في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، بهدف تسهيل قبول المنتجات والخدمات الأفريقية في دول القارة ومختلف بلدان العالم.

وبدوره، أكّد المهندس هانئ الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد أنَّ مصر ممثلة في المجلس الوطني أدت دورًا محوريًا في إنشاء المنظمات الاقليمية مثل منظمتي الاعتماد الأفريقية (AFRAC) والعربية (ARAC) اللتان تم إطلاقهما من القاهرة في عامي 2010 و2011، وقد حصلت مصر على العضوية الكاملة فيهما وانضمت كعضو في المنظمة الأوروبية للاعتماد منذ عام 2010 من خلال المجلس الوطني للاعتماد وحصلت على الاعتراف المتبادل من المنظمة الأوروبية للاعتماد (EA) في توسيع مجال الاعتماد ليشمل شهادات مقدمي خدمة الكفاءة الفنية.