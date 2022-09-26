مصرع 7 أشخاص إثر اندلاع حريق هائل بمركز تجاري في كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أنّ 7 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، إثر اندلاع حريق في قبو مركز تجاري بمدينة ديجوان، وفقًا ما أوردته صحفية «إيه بي سي» الأمريكية.

وقال جو سيونج تشول، المسؤول في مقر إطفاء دايجون، إنّ رجال الإطفاء يواصلون البحث عن ناجين بعد إخماد الحريق، مضيفًا أنّه لم يتضح على حتى الآن إذا ما كان هناك أشخاص مفقودين أم لا، ولكن لا يزال الدخان يتصاعد من بعض أجزاء المبنى.

90 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق

وبحسب الصحيفة، فإنّ الحريق اندلع في تمام الساعة 7:45 صباحًا وفق التوقيت المحلي لكوريا، وانتشر بسرعة عبر منطقة رصيف التحميل في الطابق السفلي، مما أدى إلى إجلاء أكثر من 110 أشخاص، بما في ذلك موظفو المركز التجاري والعملاء في فندق قريب.

وقال مسؤولون، إنّ الأضرار كان من الممكن أن تكون أسوأ إذا اندلع الحريق، خلال ساعات عمل المركز التجاري، وذكر «سيونج»، أنّه تم نشر أكثر من 500 من رجال الإطفاء و 90 مركبة لمكافحة الحريق الذي أخمد في الساعة 3 مساءً.

وأظهرت صور من مكان الحادث سحابة من الدخان الرمادي الداكن تتصاعد من أسفل المبنى حيث استخدم رجال الإطفاء خراطيم المياه ومعدات أخرى لإخماد الحريق.

مقتل 7 أشخاص جراء الحريق

وقال لي سيونج هان، مسؤول الإطفاء في إدارة الإطفاء في يوسونج، إن 6 من الأشخاص الذين عثر عليهم ميتين كانوا من موظفي المركز التجاري، وأن المسؤولين ما زالوا يحاولون التعرف على الضحية الأخرى.

كان مسؤولو الإطفاء والشرطة يحققون في سبب الحريق. واستشهدت وسائل إعلام محلية بتقارير شهود عيان تشير إلى أن الحريق ربما يكون ناجما عن انفجار سيارة كهربائية كانت مشحونة في الطابق السفلي.