كوريا الجنوبية تسجل 14168 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 14168 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في أدنى حصيلة يومية في 77 يوما.

وأوضحت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، أن من بين الحالات المسجلة، 220 إصابة وافدة من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات بـ«كورونا» إلى 24634296 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

تسجيل 33 حالة وفاة بفيروس كورونا

وأشارت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى تسجيل 33 حالة وفاة بفيروس «كورونا»، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 28246 حالة وفاة.

وأمس الأحد، أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، تسجيل 25792 إصابة بـ«كورونا»، بينها 248 حالة وافدة من الخارج، و73 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

وكان المدير العام لـ«منظمة الصحة العالمية»، تيدروس جيبريسوس، قال، في 14 سبتمبر الجاريس، إن العالم اقترب أكثر من أي وقت مضى، من القضاء على فيروس«كورونا»، مضيفا في مؤتمر صحفي، إن النهاية في متناول اليد، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».