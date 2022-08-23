الخارجية الأمريكية: عرض «سول» لـ«بيونج يانج» يتوافق مع خطة «واشنطن»

قالت «واشنطن»، إن العرض الكوري الجنوبي، بمساعدة «بيونج يانج» في مقابل نزع الأسلحة النووية يتوافق تمامًا مع خطة الولايات المتحدة الأمريكية لإجبار كوريا الشمالية على التخلص من طموحاتها النووية، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وفي الأسبوع الماضي، عرض رئيس كوريا الجنوبية، «ون سيوك يول»، إطلاق برامج مساعدة لكوريا الشمالية، طالما أظهرت التزامها بنزع السلاح النووي، فيما رفضت «كيم يو جونج»، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، «كيم جونج أون»، العرض، ووصفته بالسخيف.

«واشنطن» تدعو«بيونج يانج» إلى الاستجابة

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أمس الإثنين، كوريا الشمالية، إلى الاستجابة بشكل إيجابي لتواصل العاصمة سول، مضيفا في إفادات صحفية يومية، أن بلاده واضحة في دعمها للخطة الجريئة أو الطموحة التي طرحها الرئيس الجنوبي، «يون سيوك يول».

وأشار برايس، إلى أن خطة كوريا الجنوبية، تتفق تماما مع نهج «واشنطن» تجاه برنامج الأسلحة النووية لـ«بيونج يانج» وبرنامجها للصواريخ الباليستية، وحث المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، كوريا الشمالية، على العودة إلى الحوار.

وأضاف «برايس»، إن «واشنطن» وحلفائها سيواصلون التواصل مع كوريا الشمالية للحوار، فيما انتقدت «بيونج يانج»، مناورات درع الحرية العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وقالت وسائل إعلام كورية شمالية، إن المناورات تمثل انتهاكا لاتفاقية 19 سبتمبر العسكرية المشتركة الموقعة في عهد حكومة الرئيس السابق «مون جيه-إن»، وهددت الأطراف المعنية بأنها ستدفع ثمن ذلك.

صحيفة: مواجهة الجنوب ضد «بيونج يانج» تصرفات جاهلة

وأمس الإثنين، بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، مناورات «أولتشي فريدوم شيلد» العسكرية المشتركة، والتي ستستمر حتى 1 سبتمبر المقبل، فيما قالت قناة «إن أتش كيه» في نسختها باللغة الإنجليزية، إنها أول تدريبات مشتركة بين البلدين منذ تولى «يون سوك يول»، الرئاسة في كوريا الجنوبية في مايو الماضي.

وقالت صحيفة «ريوميونج»، الكورية الشمالية، في مقال، منتقدة حكومة كوريا الجنوبية، إن مواجهة الجنوب ضد «بيونج يانج»، وهي دولة نووية لها كرامة واعتزاز بالنفس، تصرفات جاهلة يقوم بها «يول» وأتباعه الأغبياء، على حد قولها.

«ريوميونج»: المناورات الجنونية تمثل استفزازات عسكرية خطيرة

وأوضحت «ريوميونج إنه برغم تحذيرات «بيونج يانج» المتكررة والقلق البالغ من الداخل والخارج، تجرأت جماعة الخيانة بقيادة، «يول» لإجراء المناورات بالتواطؤ مع «واشنطن»، مشيرة إلى أن المناورات الجنونية تمثل استفزازات عسكرية خطيرة تشعل النار في شبه الجزيرة الكورية وتقودها إلى حرب وشيكة.