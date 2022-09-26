«العلوم الصحية»: تكليف خريجي معهد «قواعد البيانات» بجامعة أزهر

أكد أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، الموافقة بالإجماع على تكليف خريجي معهد «إعداد فني قواعد بيانات»، والمناظر للمعهد الفني الصحي شعب التسجيل الطبي والإحصاء، خلال اجتماع لجنة التكليف بوزارة الصحة، أمس.

وقال إنّ ذلك إثر موافقة المجلس الأعلى للأزهر في جلسته رقم 302 بتاريخ 22 أغسطس 2022، في البند 38 منه، على الموافقة على تعديل اسم المعهد؛ ليكون «المعهد الفني الصحي للتسجيل الطبي والإحصاء»، على النحو الوارد بمذكرة الدكتور محمد عبدالفتاح الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وأشار نقيب العلوم الصحية، أنّ النقابة بذلت جهودًا كبيرة، خلال السنوات الماضية، في تعديل المناهج واجتماعات ومناقشات ومخاطبات كثيرة مع وزارة الصحة وجامعة الأزهر، وتوج الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، كل تلك الجهود، إذ تواصل مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وأوضح له ضرورة تكليف الخريجين من تلك المعاهد مثل أقرانهم في المعاهد الفنية الصحية، فهم يخدمون البلد، ويقدمون خدمات كبيرة في المنظومة الصحية في مصر.

شيخ الأزهر يلتقي الطلبة لحل مشكلتهم

وذكر أنّ المجلس الأعلى للأزهر وافق على تعديل اسم المعهد، بعد مطابقة ومراجعة مواده الدراسية مع المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارتي التعليم العالي والصحة، وهو ما استجاب له وزير الصحة، ووجّه على الفور الدكتورة سحر حلمي رئيس لجنة التكليف، باعتماد تكليف الخريجين من المعهد.

ونوّه بلقاء الطلبة للإمام الأكبر في بلده بالأقصر، وشرحوا له كل التفاصيل، وحجم أزمتهم، واحتوى شيخ الأزهر الأزمة، وبادر بحلها على الفور، وكانت النقابة خاطبته سابقًا بخصوص المشكلة نفسها، وطلبت لقاءً عاجلا، وهو ما كان فاعلا في اتخاذ القرارات الأخيرة لصالح خريجي العلوم الصحية، كما طلبت النقابة من شيخ الأزهر إصدار قرار بمد الدراسة للمعاهد الفنية بالجامعة، لتصبح 4 سنوات، أسوة بأقرانهم في المعاهد الفنية الصحية، التابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي، والقطاع الخاص.

ولفتت منى حبيب، أمين عام نقابة العلوم الصحية، إلى أن النقابة خاطبت الدكتورة سحر حلمي، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة، في أبريل الماضي، بخصوص خريجي معهد قواعد البيانات بكلية العلوم جامعة الأزهر، والذي يطابق شعب التسجيل الطبي والإحصاء بالمعاهد الفنية الصحية، سواء في المواد الدراسية، أو عدد الساعات، واللوائح الداخلية المنظمة للمعهد، وحتى قضاء فترة الامتياز، حيث يقوم الطلاب بالتدريب 6 أشهر بداخل مستشفيات جامعة الأزهر في «الحسين، باب الشعرية، الزهراء، دمياط الجديدة، وأسيوط»، طبقًا للائحة المعاهد الفنية الصحية رقم 704 لسنة 2017، وقرار المجلس الأعلى للأزهر رقم 52 لسنة 2021، وهو ما يجعلهم مؤهلين بدرجات وتقديرات ممتازة في هذا المجال.

تكليف خريجي معهد فني قواعد البيانات

كما يتم تطبيق «اللوج بوك» الخاص بوزارة الصحة لشعبة التسجيل الطبي والإحصاء، ويتم تطبيق كتيب المهارات العملي على ما تم دراسته داخل المعهد في المستشفيات على برامج وزارة الصحة، وعلى التسجيل في قواعد البيانات في جميع الأقسام الخاصة، وأرشفة الداتا، وعمل الإحصائيات المطلوبة، وجميع أعمال المستشفى، تحت إشراف المختص.

وقالت منى حبيب، إنّ النقابة طالبت في مخاطباتها للصحة، بالموافقة على تكليف خريجي معهد فني قواعد البيانات «فني تسجيل طبي وإحصاء»، حيث توافرت جميع الشروط من حيث المحتوى الدراسي، والتدريب، مساواة بزملائهم في التعليم العام بالمعهد الفني الصحي شعبة التسجيل الطبي والإحصاء.

وأكد محمد عبدالرحمن، نقيب العلوم الصحية بالقاهرة، أن محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر، خاطب الدكتورة سحر حلمي، بقرار المجلس الأعلى للأزهر، وطالبها بالتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة، نحو تكليف خريجي المعهد أسوة بما يحدث مع المعهد الفني الصحي شعبة التسجيل الطبي والإحصاء، مشيرا إلى أن ذلك يشمل كافة المعاهد التابعة لكليات العلوم بنين، وبنات أزهر بالقاهرة، وبنين أسيوط، وهي 3 معاهد تحمل اسم «قواعد البيانات»، وتسري القرارات الجديدة في شأنها بعد أن تمت الموافقة على تعديل أسماءها؛ لينضم الخريجون فعليا إلى صفوف الجيش الأبيض، في خدمة المرضى والمنظومة الصحية داخل وخارج مصر.

ولفت إلى أن النقابة كانت قد خاطبت رئيس جامعة الأزهر السابق د. محمد المحرصاوي، في يونيو الماضي، بخصوص تكليف خريجي معاهد قواعد البيانات، للعمل داخل أروقة الجامعة وخارجها، بالعمل على استصدار قرارات التكليف من وزارة الصحة والسكان، كباقي زملاءهم، حيث توجد مشكلة تواجه خريجي تلك المعاهد، باللجنة العليا للتكليف بالوزارة، وطالبته وقتها بلقاء عاجل لبحث الأمر والتنسيق بشأنه.

كما خاطبت النقابة، نائب رئيس جامعة الأزهر، محمد الشربيني، في مايو الماضي، لموافاتها بالمقررات والساعات الدراسية والمحتوى العلمي للمعاهد الفنية، لتقديمها لوزارة الصحة، لمقارنتها بمقررات المعهد الفني الصحي، للعمل على تكليف الخريجين من قبل الوزارة.

ومن جهتها خاطبت الجامعة، هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للخدمات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، بكشوف بيانات خريجي المعاهد الفنية التابعة لكليات العلوم، وذلك لاستخراج تراخيص مزاولة مهنة لهم.