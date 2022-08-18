تنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 2022.. تعد من أكثر الكليات، التي يبحث عنها طلاب الثانوية العامة، الراغبين في الالتحاق بهذه الكلية، داخل الجامعات المتاحة، وذلك تزامنا مع بداية تسجيل الرغبات، ضمن المرحلة الثانية للتنسيق، اليوم الخميس الموافق 18 أغسطس الجاري.

تنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 2022

ووفقا للموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يبلغ تنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 2022، بالجامعات الأهلية والخاصة، نسبة 55 %.

كما أن تنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 2022، تعد واحدة من الكليات المتاحة بالمرحلة الثانية من التنسيق، لطلاب الثانوية العامة، شعبة علمي «علوم، رياضية».

ووفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنتهي المرحلة الثانية للتنسيق، يوم الإثنين المقبل، ليبدأ بعدها موعد تقديم طلبات تقليل الاغتراب، للطلاب الراغبني في تغيير الكلية، وفقا للتوزيع الجغرافي.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 2022

وتعد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 2022، واحدة من الكليات التي تضم العديد من التخصصات المختلفة، حيث تتيح الكلية للطلاب بها إمكانية الاختيار لدراسة تخصصات مثل: «تخصص تكنولوجيا الأجهزة الطبية، تكنولوجيا البصريات، تكنولوجيا إدارة المعلومات لطلاب شعبة علمي رياضة، تكنولوجيا المختبرات الطبية، تكنولوجيا علوم الأشعة والتصوير الطبي، تكنولوجيا تركيبات الأسنان».

وجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت عن موعد التحويل لتقليل الاغتراب، لطلاب الكليات لعام 2022 - 2023، وهو في غضون 48 ساعة من الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان سابق لها، أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة، الراغبين في التحويل لتقليل الاغتراب، زيارة موقع التنسيق الإلكتروني، ومن ثم تسجيل طلب تحويل لتقليل الاغتراب، من خلال زيارة هذا الرابط.