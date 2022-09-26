تحذيرات للمصطافين في مرسى مطروح.. لا تنزلوا المياه في هذه الشواطئ

أغلقت مدينة مرسى مطروح، الشواطئ المفتوحة على البحر الكبير في المدينة، ومنع نزول المواطنين إليها من أهالي مطروح والزائرين، بسبب الأمواج العالية وعدم استقرار حالة البحر، والذي يمتد في جميع الشواطئ المفتوحة في الساحل الشمالي وحتى الإسكندرية، لحماية المصطافين من الغرق وتعريض حياتهم للخطر، حال نزولهم خلال وجود سحب وارتفاع المد والجذر.

وحذرت مدينة مرسى مطروح، برئاسة رضا جاب الله، جميع المواطنين من نزول البحر في الشواطئ المفتوحة، خلال ارتفاع الأمواج وعدم استقرار حالته، للحفاظ على أرواح جميع المواطنين، مثل، «شاطئ عجيبة، وشاليهات عجيبة، وأم الرخم، والأبيض، وشاطئ مينا حشيش، وشاطئ الرميلة، وشاطئ علم الروم، والممتده على الساحل الشمالي في الجراولة، وسيدي حنيش، ورأس الحكمة»، وذلك لعدم استقرار الأمواج بها، وأنه على الراغبين في النزول التوجه إلى شواطئ داخلية تطل على الخلجان ومحاطة بالألسنة الصخرية للنزول.

ارتفاع الأمواج في الساحل الشمالي

وأوضح محمد عوض، منسق رابطة غواصين الخير المتطوعين في محافظة مطروح، لـ«الوطن» أن الشواطئ في الساحل الشمالي غير مستقرة، بسبب نشاط الرياح، والذي أدى لارتفاع الأمواج، وعدم استقرار البحر ووجود سحب، مما يمنع النزول به للاستحمام، ويشكل خطرا بتعرض المواطنين للغرق خلال هذه الأيام، وغرق شابين منذ يومين، وجرى البحث عن جثثيهما وانتشالمها في ظل صعوبة خلال عملية البحث والانتشال نتيجة عدة استقرار حالة البحر.

توقعات استقرار البحر غدا

وأكد سالم دواس، مدير شواطئ «أم الرخم، ومالديف عجيبة، ومالديف الأبيض» في مدينة مرسى مطروح، لـ«الوطن» على عدم استقرار البحر منذ 4 أيام، وأنه تم منع نزول المواطنين نهائيا حفاظا على أرواحهم، مشيرا إلى أنه من المتوقع استقرار حالة البحر غدا، الثلاثاء.