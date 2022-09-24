بعد 24 ساعة من البحث.. انتشال جثتين لشابين غرقا في الساحل الشمالي

نجحت الجهود المبذولة من غواصين الخير في محافظة مطروح، من انتشال جثتين لشابين غرقا في البحر، أمام شاطئ قرية فرح2 في منطقة سيدي عبدالرحمن بالساحل الشمالي، وذلك بعد 24 ساعة من البحث المستمر عنهما في البحر، نتيجة ارتفاع الأمواج وارتفاع المد والجذر، بسبب عدم استقرار حالة البحر مع بدء فصل الخريف.

فور وقوع الحادث، تحرك مجموعة من «غواصين الخير» إلى الساحل الشمالي حيث موقع حادث الغرق، حسب الحاج محمد عوض، منسق رابطة غواصين الخير المتطوعين في محافظة مطروح، مستكملا لـ«الوطن» أن غواصين الخير المتطوعين انتقلوا من مدينة مرسى مطروح إلى سيدي عبدالرحمن بعد غرق الشابين أمس في حوالي الساعة الخامسة مساء، نتيجة عدم استقرار حالة البحر في الشواطئ المفتوحة.

عملية البحث عن غرقى الساحل الشمالي

وأضاف «عوض» أنه بعد الإبلاغ بغرق الشابين، تحرك ما يقرب من 9 غواصين من أبناء محافظة مطروح، جميعهم متطوعين، وبدأت عمليات البحث منذ فجر اليوم السبت، ومع أول ضوء على الرغم من عدم استقرار حالة البحر، مع استخدام أدوات الغوص ومعاونة من الجميع، حتى تم العثور عليهما مع الغروب بعد بحث استمر على مدار 12 ساعة، حتى تمكن الغواصين من رؤية الجثتين وانتشال جثتيهما، وجار عودة الغواصين لمطروح، بعد تسليم الجثتين للجهات المعنية.

الإسعاف تنقل الجثتين مستشفى العلمين

وانتقلت سيارتي إسعاف إلى الشاطئ وجرى نقل الجثتين إلى مستشفى العلمين التخصصي، وجرى وضعهما تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرير محضر بالواقعة.