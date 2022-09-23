غرق شابين أمام قرية سياحية في الساحل الشمالي.. ومتطوعون يواصلون البحث

لقي شابان مصرعهما غرقًا بجوار قرية سياحية في منطقة سيدي عبدالرحمن بالساحل الشمالي في مطروح، ولا تزال عملية البحث مستمرة لانتشال الجثتين من البحر بعد سقوطها في القاع، في حين انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

تطوع غواصين للبحث عن جثتين

وقال الحاج محمد عوض، شيخ الغواصين في محافظة مطروح في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك غواصين متطوعين يواصلون البحث عن الجثتين، وبدأت محاولات الإنقاذ في تمام الساعة الخامسة مساء لكنهم لم يتمكنوا من العثور عليهما وخرجوا مرة أخرى.

نقل معدات وأسطوانات الأكسجين وزعانف للبحث عن الجثتين

ولفت محمد عوض إلى أن هناك مجموعة أخرى من الغواصين يواصلون البحث مرة أخرى مع أول ضوء جديد ليوم السبت، ومعهم المعدات اللازمة من أسطوانات الأكسجين والزعانف ومن المقرر استمرار عملية البحث عليهما حتى يتم استخراج جثثهما.

وذكر أن غواصي الخير يقدمون المساعدة والتطوع في محافظة مطروح، على مدار العام بدون أي مقابل، إذ إنهم يعتمدون على الخبرة الكافية في البحر ومدربين على أعلى مستوى.