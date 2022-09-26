أبرز المعلومات عن الأسلحة النووية التكتيكية بعد تهدد روسيا باستخدامها

تهديدات متزايدة أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الفترة الأخيرة، بأن موسكو قد تلجأ إلى استخدام «الأسلحة النووية التكتيكية»؛ لحسم حربها في أوكرانيا وفقا لشروطها، وذلك على خلفية ما وصفه «الكرملين» بالتدخل الغربي لإطالة أمد الحرب التي اندلعت أواخر شهر فبراير الماضي، فما تلك الأسلحة؟ وكيف تختلف عن «الأسلحة النووية الاستراتيجية»؟.

الأسلحة النووية التكتيكية

وذكر تقرير نشرته شبكة «بي بي سي» البريطانية، معلومات عن الأسلحة التكتيكية وهي:

- أسلحة نووية صغيرة تنشر على مسافاتٍ قصيرةٍ نسبيًا، الأمر الذي يجعلها مختلفة عن الأسلحة النووية الاستراتيجية والمسماة أيضا «مدمرات المدن»، والتي تنشر على مسافات طويلة، وتشير التقديرات إلى أنّ روسيا لديها نحو 2000 سلاح نووي تكتيكي.

- أسلحة متعددة الجوانب والاستعمالات، ويمكن إطلاقها من الجو، والبحر والأرض.

- تنشر الأسلحة النووية التكتيكية على أنواع مختلفة من الصواريخ، التي تستخدم لإطلاق القنابل التقليدية، ولدى روسيا نوعان مختلفان من الصواريخ التي يمكن أن تُستخدم لإطلاق تلك الأسلحة قصيرة المدى، وهما صاروخ «إسكندر- إم» الباليستي والذي يبلغ مداه 400 – 500 كيلومتر، والصاروخ الجوال «كاليبر» صاحب المدى 1500 كيلومتر، ويشار إلى أنّ مقدار التدمير الذي قدد تسببه الأسلحة النووية التكتيكية يعد هائلاً

التهديد النووي الروسي

يتوقع الخبراء أن موسكو تستخدم رسائل التصعيد النووية لغرس الخوف وردع الغرب والناتو من التدخل في أوكرانيا، حيث تطبق ما يسمى بنظرية «التصعيد لوقف التصعيد» بهدف إجبار أعدائها على التراجع.

في حين أن بعض الخبراء قلقين أنه في ظروف معينة، ربما ترجح روسيا استخدام «أسلحة نووية تكتيكة» في البحر أو في منطقة غير مأهولة في أوكرانيا لإجبار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الاستسلام.