الخارجية الأوكرانية: تلويح بوتين باستخدام السلاح النووي غير مقبول

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إن تلويح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإمكانية استخدام الأسلحة النووية غير مقبول على الإطلاق، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وزير الخارجية الأوكراني: «كييف» لن تستسلم

وأضاف كوليبا، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن «كييف» لن تستسلم لها، داعيا جميع القوى النووية للتحدث علنا الآن وتوضح لـ«موسكو» أن مثل هذه اللهجة تعرض العالم للخطر ولن يتم التغاضي عنها، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجية بلاده، سيرجي لافروف، أشار في وقت سابق، إلى الأسلحة النووية كخيار في حالات الضرورة القصوى.

وكان بوتين، وقع أمس السبت، تعديلات نصت على عقوبة السجن حتى 10 سنوات بحق العسكريين الذين يفرون أو يرفضون القتال في فترة التعبئة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

زيلينسكي: الهروب من التعبئة «الإجرامية» أفضل من أن الإصابة بالشلل

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء أمس السبت، إن بوتين يرسل عن علم مواطني روسيا إلى الموت، مضيفا إن رفض خطاب التجنيد أفضل من الموت كمجرم حرب في أرض أجنبية.

وأشار زيلينسكي، إلى أن الهروب من التعبئة الإجرامية أفضل من أن الإصابة بالشلل ثم الإدانة في محكمة على المشاركة في حرب عدوانية.

ميدانيا، أعلنت أوكرانيا، في وقت سابق، إسقاط أكثر من 12 طائرة إيرانية بدون طيار «مسيرة» عبر الخطوط الأمامية للقتال، الأسبوع الجاري، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

القوات الأوكرانية تستهدف مناطق متفرقة في «لوجانسك» و«دونيتسك» و«زابوريجيا»

بدورها، أعلنت جمهورية «دونيتسك» الشعبية، أن القوات الأوكرانية، استهدفت مناطق متفرقة في «لوجانسك» و«دونيتسك»، و«زابوريجيا»، بـ 10 صواريخ «هيمارس» الأمريكية، و8 قذائف من عيار 152 مم، و3 من طراز 155 مم، خلال اليوم الثاني للاستفاء على الانضمام إلى روسيا، في محاولة لعرقلة التصويت وتخويف المقترعين

كما قصفت القوات الأوكرانية، صومعة للحبوب ومخازن الأسمدة في ضواحي مدينة «توكماك» بالمقاطعة «زابوريجيا» الواقعة جنوب شرقي البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.