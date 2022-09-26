ما سبب الشعور بالوخز في الجسم؟.. استشاري مخ وأعصاب يجيب

يشعر الناس في أغلب الأحيان بالوخز والشكشكة في الجسم، ويكون الوخز في منطقة معينه في الجسم أو تنتقل من منطقة إلى أخرى، الأمر الذي يدفع البعض إلى البحث عن ماذا يعني ذلك الشعور وهل يشير إلى وجود مشكلة صحية ما أم لا.

وفي معظم الأحيان هذه الشكشكة لا تشكل خطرًا، إلا عند حدوث إصابة في العصب أو ظهور أعراض الجلطة، حينها يتم التعامل معها كحالة طبية خطيرة، بحسب ما أوضحه الدكتور أحمد كامل استشاري جراحة المخ والأعصاب.

وكشف «كامل» أن أسباب حدوث وخز بالجسم هو خلل في الإحساس ويحدث معه تنميل في الجسم، وهو أحد درجات خلل الأعصاب الحسية وينتج عنه عدم نقل الإحساس بطريقة سليمة، ويكون العصب مستثارًا فينقل إشارات زيادة، ما يسبب الشعور بالتنميل والوخز.

نقص فيتامين بي 12 يسبب الشعور بالوخز

وأوضح استشاري جراحة المخ والأعصاب، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن حدوث وخز في الجسم يمكن أن يكون على مستوى العصب أو مستوى الحبل الشوكي والمخ، وأسباب حدوثه ترجع إلى تعرض العصب لـ إصابة ما أو البقاء في موضع واحد، بالإضافة إلى نقص فيتامين بي 12، نقص الكالسيوم، ضعف تدفق الدم للمنطقة التي يحدث بها الوخز، أو أعراض جانبية لأدوية جرى تناولها، كما أنا حدوث ضغط على العصب يسبب الشعور بالوخز.

وأضاف «كامل»، أن الأشخاص المعرضين للإصابة بالوخز هم الذين يجلسون بطريقة غير صحيحة، واستمرار الضغط على المنطقة التي يوجد بها الوخز يسبب اختناق العصب، خاصة لدى المصابين بإعاقة الحركة، ويستخدمون الكرسي المتحرك فهذا يسبب ضغطًا على الأعصاب ومشاكل في الإحساس نتيجة الجلوس على فترات طويلة، وعند اختفاء الضغط تبدأ خلايا العصب في الاستيقاظ، فترسل الإثارات فينتج عنها الشعور بالوخز والشكشكة.

وخز الجسم يكون أحياناً إيجابيًا

وتابع أن إحساس الشعور بالوخز في معظم الأحيان يكون إيجابياً، إذ يشير إلى استيقاظ العصب وعودته للحياة وبالتالي فهذا الشعور يكون إيجابياً، ولكن يبدأ الشخص في الشعور بالقلق عندما يكون الإحساس بالوخز يصاحبه إصابة في العصب وإرسال العصب لإشارات كهربائية باستمرار، أو ظهور أعراض إعوجاج في الفم أو ثقل في اللسان، لأنها تكون علامات لجلطة في المخ أو التهاب على مستوى الحبل الشوكي.