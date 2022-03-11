استشاري مناعة يوضح تأثير كورونا على الأعصاب وعلاقتها بضعف الذاكرة

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ، أن من ضمن التأثيرات الخطيرة التي يمكن أن يسببها فيروس كورونا، لدى فئة قليل من المتعافين من الاصابة، التأثير على القدرات الادراكية والحسية للمخ، بالاضافة الى تأثيره على الذاكرة.

وشرح «بدارن» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدليل على تأثير فيروس كورونا على الأعصاب الحسية بالمخ، هو فقدان العديد من المرضى والمتعافين لحاستي الشم والتذوق، نتيجة لتأثيره على الأعصاب الخاصة بالحاستين في الرأس بالإضافة إلى الناقلات العصبية.

تأثير فيروس كورونا على المخ لدى المتعافين

وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى أن الفيروس قد يسبب بعض الاضطرابات النفسية، أو أعراض اكتئاب في مرحلة ما بعد التعافي، إذ يؤثر على الفص الصدغي للمخ، ما يؤثر على قدرات المخ الإدراكية والحسية: «الفص الصدغي يلعب دوراً رئيسياً فى الذاكرة البصرية وتشكيل الذاكرة طويلة الأمد، ومعالجة المدخلات الحسية، ما يفسر الشعور بالتعب الشديد والإعياء لأكثر من عام لدى بعض المتعافين بعد دخولهم المستشفى».

كما أن الفيروس التاجي يمكن أن يسبب مشكلات في الذاكرة والتركيز ومشكلات في النوم وقلة الإدراك، بجانب الصداع والأرق وفقدان حاستي الشم والتذوق.

«بدران»: اللقاح يساعد في الحد من انتشار الفيروس

وشدد «بدران» على ضرورة تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا، وذلك بسبب دوره كبير في الحد من انتشار الفيروس ومنع ظهور سلالات جديدة، إذ يعمل اللقاح على زيادة أعداد الأجسام المضادة الموجودة بالجهاز المناعي ويعطيه القدرة على مقاومة العدوى، إلى جانب الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية الأخرى مثل المداومة على غسل اليدين باستمرار وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والحرص على ارتداء الكمامة.