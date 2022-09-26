سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 26 سبتمبر بالبنوك

أعلنت كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم خلال التعاملات الصباحية داخل المؤسسات المالية والمصرفية، حيث سجل اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 60.3989 جنيه للشراء، و62.8323 جنيه للبيع، نقلًا عن الموقع الرسمي للبنك.

واستقر سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية عند 58,85 جنيه للشراء و62.89 جنيه للبيع، وبلغ سعره في بنك مصر اليوم، نحو 60.42 جنيه للشراء مقابل 62.83 جنيه للبيع، وبلغ سعرالعملة الكويتية داخل البنك المركزي المصري 62.59 جنيه للشراء و63.11 جنيه للبيع .

الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، مع بداية المعاملات المصرفية داخل البنك التجاري الدولي cib، نحو 61.37 جنيه للشراء مقابل 62.89 جنيه للبيع، وفق موقع البنك، فيما بلغ سعر الدينار الكويتي بالمصرف المتحد، نحو 58.96 جنيه للشراء و62.89 جنيه للبيع، وفي بنك saib سجل سعر شراء العملة الكويتية نحو 62.47 جنيه للشراء أما البيع 62.9 جنيه، وفق المعلن في البنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وفي الأهلي الكويتي، وصل سعر الدينار مقابل الجنيه المصري نحو 61.74 جنيه للشراء و62.89 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعر عملة الكويت نحو 62.69 جنيه للشراء أما حركة البيع فسجلت 62.89 جنيه، وأخيرًا سجل في بنك تنمية الصادرات EBANK نحو 63.05 جنيه للبيع و 60.41 جنيه للشراء اليوم الإثنين، وفق المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

في بداية التعاملات الصباحية، سجل سعر بيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 5.16 جنيه للشراء، بينما سعر البيع 5.18 جنيه داخل كلًا من البنك الأهلي ومصر، وفي البنك التجاري الدولي CIB نحو 5.16 جنيه للشراء و5.19 جنيه للبيع.