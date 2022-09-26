انتشال جثة غريق في مياه ترعة الكسارة بالشرقية.. «كان بيغسل رجليه»

انتشلت فرق الإنقاذ النهري بمحافظة الشرقية جثة مواطن خمسيني يقيم بقرية الملكيين البحرية، من مياه ترعة الكسارة، انزلقت قدماه من على حافة الترعة، وحُفظت الجثة بمستشفى الصالحية الجديدة المركزي، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة، وتسليمها لذويه.

غرق مواطن في ترعة

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغ من أهالي قرية الملكيين البحرية بالصالحية الجديدة يفيد غرق مواطن في ترعة الكسارة بنطاق المركز.

أسرة الضحية: كان يغسل قدمه

وقالت أسرة الضحية، أن عائلهم كان في حقله وذهب لغسل قدمه من مياه الترعة، فانزلقت قدماه وسقط فجأة في مياه الترعة، ولم يستطع النهوض، ولفظ أنفاسه الأخيرة غرقا في مياه الترعة.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبعد التحفظ على جثمان الغريق، أكد الفريق الطبي داخل المستشفى أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، فيما صرحت النيابة العامة بالدفن وتسليم أهل الضحية جثمانه لدفنه في مقابر الأسرة.