غرق مواطن بشاطئ عجيبة في مرسى مطروح

لقي مواطن مصرعه، اليوم، غرقا خلال السباحة في شاطئ عجيبة، غرب مدينة مرسى مطروح، وانتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى مطروح العام، وأخطرت شرطة النجدة، اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

تفاصيل حادث غرق شاطئ عجيبة فى مرسى مطروح

واستقبل مستشفى مطروح العام، جثة «سعد حسين صالح»، 48 سنة من القاهرة، وبتوقيع الكشف عليه من قبل مفتش الصحة تبين أن الوفاة ناتجة عن الغرق في البحر، وجرى التحفظ على الجثة في ثلاجة المستشفى، تحت تصرف النيابة.

مباحث مطروح تفحص حادث الغرق

وانتقلت مباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع الحادث بشاطئ عجيبة، وجارى سؤال شهود العيان والتعرف على ملابسات وأسباب وقوع الحادث، ورفع تقرير للنيابة العامة بالحادث لمباشرة التحقيقات.