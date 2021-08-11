غرق مواطن بشاطئ «خليج الأبيض» غرب مرسى مطروح

لقي شاب في بداية الأربعينيات من عمره مصرعه غرقاً في شاطئ خليج الأبيض، غرب مدينة مرسى مطروح، مساء اليوم الأربعاء، خلال السباحة في البحر مع الأسرة، وجرى نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى مطروح العام، وأخطرت شرطة النجدة اللواء عماد الكدواني، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

استقبل مستشفى مطروح العام جثة الشاب «رضوان أسامة رضوان»، 41 سنة، يقيم في محافظة القليوبية، حيث تبين أنه تعرض للغرق أثناء السباحة في شاطئ خليج الأبيض، بسبب ارتفاع الأمواج وعدم استقرار حالة البحر، على الرغم من التحذيرات التى أطلقها مجلس مدينة مرسى مطروح بعدم نزول البحر حتى تستقر حالته.

التحفظ على جثة الغريق في شاطئ الأبيض بمستشفى مرسى مطروح

وجرى وضع الجثة في ثلاجة حفظ جثث الموتى بمستشفى مطروح العام، تحت تصرف مفتش الصحة والنيابة العامة، وانتقل فريق من مباحث مطروح للفحص والتعرف على أسباب وملابسات الغرق، وتولت النيابة التحقيق.

غلق شواطئ مطروح المفتوحة حفاظاً على المصطافين

وأعلن رضا جاب الله، رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح، في وقت سابق اليوم، عن غلق جميع الشواطئ المفتوحة على البحر الكبير، بسبب وجود نوة وارتفاع الأمواج ونشاط الريح، ووجود سحب في مياه البحر للداخل وعدم استقرار البحر، على أن يتم إعادة فتح الشواطئ المغلقة عقب استقرار حالة البحر، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين من المصطافين وأهالي مطروح، وذلك بتوجيهات من اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ورفع الأعلام السوداء على الشواطئ حالة عدم استقرار البحر، ومنع نزول المصطافين ووضع حبال وعلامات واتخاذ جميع الإجراءات لحماية رواد شواطئ مطروح.