وفاة الطفل «شوقي» ضحية تعذيب والده في المنوفية.. أصيب بنزيف داخلي

لقي طفل مصرعه داخل العناية المركزة بمستشفى شبين الكوم في محافظة المنوفية، متأثرا بالإصابات الناتجة عن اعتداء والده عليه بالعصا والضرب، حيث أصابه بنزيف داخلي وكدمات وكسور متفرقة بالجسم.

حجز الطفل في العناية المركزة

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد مصرع الطفل «شوقي»، 10 سنوات، والمقيم بقرية شنوان بذات الدائرة، بعد اعتداء والده عليه بالضرب وحجزه في العناية المركزة، وجاري استخراج تصريح الدفن في الوقت الحالي.

الرأي القانوني والاجتماعي

وأكد محمد مسلم، المحامي بالنقض والإدارية العليا، أن تعدي الأب على الابن بالضرب وإصابته بكدمات خفيفة يدخل في باب التربية والتأديب، وقد يخرج بكفالة مالية، أما إذا تعرض الطفل لعاهة مستديمة أو للموت فهذا يضع الأب تحت طائلة القانون، ويُحاسب بالسجن حسب ما يراه القاضي.

وقال الدكتور عصام نصار وكيل كلية التربية جامعة المنوفية وأستاذ علم النفس التربوي، إن عدم قدرة الأب على التسامح أو المرونة النفسية في التعامل مع الأبناء، يكون له تأثير بالغ على تكوين شخصية الطفل، الذي هو أب المستقبل، وخروجه للمجتمع على نحو مشوه نفسيا ومضطرب سلوكيا ومضطرباً اجتماعياً، كما يكون فاقدا للثقة بنفسه وبالآخرين، وقد يلجأ إلى تعاطي المخدرات، وقد يجعل منه شخصاً عنيفاً أو منحرفاً.