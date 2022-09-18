حبس طاقم معدية أشمنت ببني سويف 4 أيام.. «تسببوا في وفاة طفل ومدرس»

أمرت جهات التحقيق في محافظة بني سويف، بحبس 3 من طاقم المعدية النيلية بقرية أشمنت، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وهم سائق المعدية ومالكها ومعاون السائق، وذلك على خلفية سقوط عدد من المواطنين منها، ما أسفر عن وفاة طفل من قرية الميمون التابعة لمركز الواسطي، ومدرس ثانوي من قرية الرياض بمركز ناصر، قبل لحظات من تحركها من الجانب الغربي للنيل إلى الجانب الشرقي.

الاستماع لأقوال شهود العيان في حادث معدية أشمنت

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال الشهود، ومن بينهم والدة الطفل مروان محمد كامل، 9 سنوات، بالصف الرابع الابتدائي، التي أكدت أن نجلها كان على متن معدية أشمنت النيلية التابعة لمركز ناصر، وفوجئ بانزلاق باب المعدية قبل تحركها من الجانب الشرقي، ما أدى إلى سقوطه في النيل.

تفاصيل غرق طفل ومدرس عقب سقوطهما من معدية نيلية في بني سويف

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، بسقوط عدد من المواطنين و9 دراجات بخارية في مياه النيل من معدية قرية أشمنت التابعة لمركز ناصر، إذ تبين إنقاذ عدد من المواطنين بينما غرق في الحادث طفل يدعى مروان محمد محمد 9 أعوام، مقيم بقرية الميمون التابعة لمركز ناصر، ومحمد إبراهيم داهش، 57 عامًا، مُدرس، مقيم في قرية الرياض بمركز ناصر.

وأكدت المعاينة الأولية، أن الأهالي الذين كانوا على مرسى النيل بقرية أشمنت، أنقذوا العديد من الأشخاص الذين سقطوا من المعدية في النيل بالتعاون مع قوات الإنقاذ النهري.