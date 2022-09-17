وفاة طفل بعد أسبوع من إصابته في حادث سير بالغربية.. «لحق بصديقه»

لفظ طفل يدعى «عبد العاطي الجابري»، في العقد الثاني من العمر، أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى طنطا الجامعي، بعد حجزه 6 أيام متأثرا بإصابته إثر تعرضه إلى حادث تصادم بين جرار زراعي ودراجة نارية «موتوسيكل» على طريق «السنطة - طنطا» الجديد، ليلحق بصديقه عمار ياسر، والذي لقي مصرعه يوم الحادث.

تشييع الجنازة

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وقررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثة، وشيّع المئات من أهالي قرية كفر كلا الباب، جثمان الطفل إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليه داخل أحد المساجد، حيث سادت حالة من الحزن بين الأهالي.

وتعود أحداث الواقعة إلى الأسبوع الماضي، عندما تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية «موتوسيكل» وجرار زراعي، ما أدى لإصابة عدة أشخاص بإصابات بالغة.

التحريات والمعاينة

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع طفل يدعى «عمار ياسر» ويبلغ من العمر 11 عاما، ومقيم بقرية سحيم، كما أسفر الحادث عن إصابة 3 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.