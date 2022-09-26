«أتوبيس السعادة» يدعم «أخلاقنا الجميلة» بحكايات «يونس وزتون»

لترسيخ القيم النبيلة والأخلاق الحميدة.. أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مبادرة «أخلاقنا الجميلة»، التي تهدف إلى إبراز الأخلاق المتأصلة في الشعب المصري، وهو ما تماشى مع الفقرة التي يقدمها برنامج «أتوبيس السعادة» للإعلامي أحمد يونس على قناة «دي إم سي»، بصفة مستمرة عبر فقرة «يونس وزتون».

ترسيخ القيم النبيلة والأخلاق الحميدة التي تأمرنا بها الأديان السماوية

وتستهدف الفقرة الوصول للأطفال بشكل خاص والأسر المصرية بشكل عام، لترسيخ القيم النبيلة والأخلاق الحميدة التي تأمرنا بها الأديان السماوية، عن طريق تقديم قصص مناسبة لكل هذه القيم، ما دفع برنامج «أتوبيس السعادة» لإعلان تضامنه مع حملة «أخلاقنا الجميلة».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت الحملة على عدة مراحل للتأكيد على الأخلاق التي تربينا عليها وتأمر بها جميع الأديان والإنسانية من احترام الكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب في التعامل، وذلك في إطار الدور المجتمعي المهم الذي تقدمه الشركة.

الهدف منها تربية أجيال جديدة على القيم والعادات والتقاليد المصرية

وتنطلق الحملة على عدة مراحل عبر وسائل المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة، والهدف منها تربية أجيال جديدة على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة وتذكير الأجيال الحالية بما تربينا عليه من قيم إنسانية.

ويذاع حاليًا الموسم الرابع من برنامج «أتوبيس السعادة»، في موعده المحدد يوم الجمعة في الساعة الواحدة ظهرًا، ويقدم البرنامج فقرة جديدة بعنوان «بوسطجي السعادة» التي تهدف إلى إسعاد الناس ونشر السعادة والبهجة، والبرنامج من إخراج وليد الرفاعي، ورئاسة تحرير هدى رشوان.