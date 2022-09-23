«لا للتحرش».. فيديو جديد ضمن حملة «أخلاقنا الجميلة» للشركة المتحدة

عرضت قناة «cbc» فيديو ضمن حملة «تجمل بالأخلاق»، والتي سلطت الضوء على التحرش الذي يتعرض له بعض الفتيات في الشارع، حيث ظهرت إحدى الفتيات يطلب منها شاب رقم هاتفها، ما يشعرها ذلك بضيق.

«مفيش حاجة هتتغير من غير ما نغير أخلاقنا»

وجاء في الفيديو: «انت النهارده شوفتها، بس هي وكتير بيتعرضوا لـ التحرش كل يوم، ومفيش حاجة هتتغير من غير ما نغير أخلاقنا».

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مبادرة تحت عنوان «أخلاقنا الجميلة»، وذلك في إطار دورها المجتمعي المهم.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المبادرة على مراحلٍ عدة، وتستهدف التأكيد على الأخلاق التي تربينا عليها، وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية، من احترام الكبير، وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب في التعامل.